Jorrit Bergsma overweegt na twaalf jaar te vertrekken bij de schaatsploeg van coach Jillert Anema. De olympisch kampioen van 2014 heeft nog altijd geen aanbieding van Team Zaanlander ontvangen, waardoor hij al een gesprek met een ander team gevoerd heeft.

"Ik zit al meer dan tien jaar bij Jillert en ik weet wat ik aan hem heb. Ik heb altijd goed onder hem gereden, maar dat wil niet zeggen dat dat bij andere ploegen minder wordt. Misschien is dit wel het goede moment om bij een andere ploeg te gaan kijken", zei Bergsma zaterdag na zijn 5 kilometer bij de wereldbekerfinale in Thialf, wat zijn laatste race van het schaatsseizoen was.

Bergsma benadrukte dat hij nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst. De Fries erkende wel dat hij al met een andere ploeg gesproken had, zonder de naam ervan te willen prijsgeven. Hij ontkende noch bevestigde dat het om Jumbo-Visma ging. "Maar ik heb al wel een aanbieding ontvangen."

De 36-jarige Bergsma denkt mede aan een vertrek omdat hij nog niets gehoord heeft van de ploegleiding van Team Zaanlander, die bestaat uit Jos Vaessen en Anema. En dat terwijl het schaatsseizoen al ten einde is voor Bergsma.

"Het is best wel laat. Daarom ben ik blij dat er een andere ploeg op de deur klopt. We hebben mede door corona als ploeg een paar moeilijke jaren achter de rug, maar ik had wel gehoopt dat ze eerder met mij om de tafel zouden gaan."

Bergsma en Anema vormen twee-eenheid

Een vertrek van Bergsma bij Anema zou opvallend zijn, omdat de twee al sinds 2010 met elkaar samenwerken en een twee-eenheid vormen. Onder het bewind van de markante Fries greep Bergsma in 2014 olympisch goud op de 10 kilometer.

De kopman van Team Zaanlander kon dat succes vorige maand op de Olympische Spelen in Peking niet herhalen. Zowel op 5 als de 10 kilometer stelde hij teleur door buiten de medailles te blijven. Daarmee wist hij voor het eerst op drie Spelen geen eremetaal te veroveren.

Bergsma weet niet of zijn teleurstellende resultaten op de Spelen de reden zijn waarom de gesprekken over een nieuw contract met hem zijn uitgebleven. Team Zaanlander verlengde onlangs wel de verbintenis met kopvrouw Irene Schouten, die in Peking geschiedenis schreef met drie gouden medailles.

"Ik sta nu op een splitsing", aldus Bergsma. "Ik heb dit seizoen heel goede wedstrijden gereden, dus voor mij is het nog niet klaar. Ik ga me nu beraden wat voor mij de beste weg voor de komende jaren is."