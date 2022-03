Ireen Wüst heeft genoten van de sfeer bij de laatste race in haar professionele carrière. In een uitverkocht Thialf reed de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden zaterdag in Heerenveen haar laatste rondjes in haar imposante loopbaan.

"Ik heb bij de start nog nooit zo'n hard applaus in Thialf gehoord als nu", zei Wüst na afloop van haar race. "Ik moest toen al huilen. Dat was even taai. Het was niet mijn beste rit. Als je een goede 1.500 meter wilt rijden, moet je ook gefocust zijn."

In de laatste rit van haar loopbaan eindigde Wüst met een tijd 1.54,77 als vierde op de 1.500 meter, ver achter winnares Miho Takagi. De zesvoudige olympisch kampioene had zich voorafgaand aan haar laatste race voorgenomen om zich niet te veel met de festiviteiten bezig te houden en zich vooral op het sportieve aspect te richten, maar dat lukte niet.

"Maar dat is helemaal niet erg. Ik heb er echt van genoten", aldus Wüst. "Vanochtend zei ik al: het is net alsof ik jarig ben, want iedereen stuurde berichtjes en ik ontving bedankjes en mooie anekdotes van collega's uit het buitenland. Dat deed heel veel met me."

Ireen Wüst zwaait voor een van de laatste keren in haar loopbaan naar de toeschouwers in Thialf. Later op de dag krijgt ze nog een uitgebreid afscheid. Ireen Wüst zwaait voor een van de laatste keren in haar loopbaan naar de toeschouwers in Thialf. Later op de dag krijgt ze nog een uitgebreid afscheid. Foto: Getty Images

'Wist dat het emotioneel zou worden'

Al bij het inrijden kreeg Wüst een staande ovatie van het publiek. "Ik was daar niet op voorbereid. Ik had veel zin om te schaatsen en had ingecalculeerd om een rit eerder het ijs op te gaan, want ik wist dat het emotioneel zou worden. Daar waar ik reed, was het geluid. En toen ging iedereen ook nog staan..."

Wüst zal aan het einde van de eerste schaatsdag in Heerenveen met Sven Kramer een speciaal afscheid krijgen in Thialf. De Brabantse weet zelf ook nog niet wat haar te wachten staat. "Ik heb een draaiboek gekregen waar ik vooral niet mag komen. Ik laat het over me heen komen."

Met dertien medailles (waarvan zes gouden) gaat Wüst als de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden de geschiedenisboeken in. Vorige maand werd ze in Peking olympisch kampioene op de 1.500 meter, waardoor ze op vijf verschillende Olympische Spelen goud veroverde. Niet eerder wist een sporter dat te presteren op de Winterspelen.