Nils van der Poel heeft zaterdag op indrukwekkende wijze zijn carrière afgesloten. In de laatste race van zijn loopbaan won de Zweed de 5 kilometer bij de wereldbekerfinale in Heerenveen en declasseerde hij Jorrit Bergsma. Op de 1.000 meter greep Thomas Krol de eindzege in het wereldbekerklassement.

Bergsma schoot in de rit tegen Van der Poel nog uit de startblokken, maar na ruim 3 kilometer schaatsen stortte de Fries in en nam de olympisch kampioen op de 5 en 10 kilometer het initiatief over.

Van der Poel noteerde vervolgens zelfs rondjes van 28 seconden, waarna hij uitkwam op een tijd van 6.08,81 minuten. Daarmee bleef hij slechts drie seconden boven het baanrecord in Thialf, dat op 6.05,14 staat en sinds januari vorig jaar in handen is van Patrick Roest.

De 36-jarige Bergsma was ruim twaalf seconden langzamer dan Van der Poel en werd met een tijd van 6.21,41 teleurstellend zesde. Daarmee eindigde het seizoen van de Fries, die ook op de Spelen naast de medailles greep, in mineur.

Van der Poel kondigde vorige week voorafgaand aan het WK allround in Hamar aan dat hij na dit seizoen stopt als schaatser. Na het olympisch goud op de 5 en 10 kilometer ziet de Zweed geen uitdagingen meer in de schaatssport.

Bij afwezigheid van de met corona besmette Roest konden naast Bergsma ook Marwin Talsma, Marcel Bosker en Kars Jansman geen hoge ogen gooien op de 5 kilometer. Talsma en Bosker eindigden respectievelijk als zevende en achtste, terwijl Jansman twaalfde en laatste werd.

Thomas Krol pakte de eindzege in het wereldbekerklassement van de 1.000 meter.

Krol pakt eindzege ondanks tweede plek

Eerder op de dag veroverde Krol de eindzege in het wereldbekerklassement van de 1.000 meter. De olympisch kampioen op deze afstand eindigde als tweede bij de laatste race van de wereldbeker in Thialf, terwijl Kjeld Nuis de snelste was.

Nuis kwam in Thialf tot 1.08,05 en Krol klokte 1.08,24. Hein Otterspeer werd met 1.08,70 derde, waardoor het podium opnieuw geheel Nederlands was. Kai Verbij eindigde met 1.08,80 als vijfde.

Met de eerste plaats in het eindklassement van de wereldbeker eindigt het succesvolle seizoen van Krol in stijl. Behalve olympisch kampioen werd hij twee weken geleden in Hamar ook nog voor het eerst wereldkampioen sprint.

Krol veroverde dit seizoen 282 punten in de wereldbekers op de 1.000 meter. Hij won drie van de vier wereldbekers waar hij aan de start verscheen. Alleen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki eindigde hij als tweede en ging de overwinning naar Otterspeer.

Nuis eindigt in het klassement met 270 punten als tweede. Otterspeer (238 punten) completeert de top drie, gevolgd door de Noor Havard Lorentzen (230) en Verbij (210).