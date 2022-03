Ireen Wüst is zaterdag in Thialf als vierde geëindigd in de laatste race van haar imposante loopbaan. De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden kwam op de 1.500 meter juichend over de streep in het schaatsstadion in Heerenveen.

De 35-jarige Wüst kwam in de laatste rit van de wereldbekerfinale in actie tegen de Japanse Miho Takagi. Ze werd hartstochtelijk toegejuicht door de 12.500 toeschouwers in Thialf, maar kon haar afscheid niet opluisteren met een zege. Takagi was bijna anderhalve seconde sneller dan de Nederlandse, die met 1.54,77 nipt naast een podiumplaats greep.

Wüst gaat als de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden de geschiedenisboeken in. De Brabantse won dertien medailles op de Spelen, waarvan zes gouden. Vorige maand werd ze in Peking olympisch kampioene op de 1.500 meter, waardoor ze op vijf verschillende Olympische Spelen goud veroverde. Niet eerder wist een sporter dat te presteren op de Winterspelen.

Daarnaast werd Wüst 22 keer wereldkampioen, acht keer Europees kampioen en 22 keer Nederlands kampioen. Vanwege haar bijzondere prestaties op de Olympische Spelen werd ze bij terugkeer in Nederland als eerste sporter ooit benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Aan het einde van de dag zal in een afgeladen vol Thialf afscheid worden genomen van Wüst en ook Sven Kramer. Het is niet precies duidelijk wat hen te wachten staat in het schaatsstadion in Heerenveen. De 35-jarige Kramer had bij de Spelen in Peking al de laatste race in zijn loopbaan gereden.