Erin Jackson heeft zaterdag de eerste 500 meter gewonnen bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. De regerend olympisch kampioene was veel sneller dan Femke Kok en nam met haar overwinning een voorschot op de eindzege in de wereldbeker. Bij de mannen werd de teruggekeerde Laurent Dubreuil geklopt.

De 29-jarige Jackson klokte in een uitverkocht Thialf een tijd van 37,32 seconden, waarmee ze ruim drie tienden harder reed dan Kok (37,64). Nao Kodaira completeerde het podium met een tijd van 37,72 seconden.

Zondag wordt in Thialf nog de tweede 500 meter verreden, maar de eindzege in het klassement kan Jackson bijna niet meer ontgaan na haar zege in de eerste omloop. De Amerikaanse heeft in de tussenstand een voorsprong van 48 punten op nummer twee Kodaira (540 om 492 punten).

Kok zal, nadat ze de World Cup in Calgary had overgeslagen, in elk geval niet de eindzege in de wereldbeker veroveren. De 21-jarige Friezin staat met 324 punten zesde in de tussenstand. Vorig seizoen was de sprintster van Team Reggeborgh in de bubbel van Heerenveen nog de beste in de wereldbeker.

Angelina Golikova was op voorhand de grootste concurrente van Jackson in de strijd om de eindzege, maar de Russin is vanwege de Russische inval in Oekraïne niet welkom in Thialf. De internationale schaatsfederatie ISU heeft besloten alle schaatsers uit Rusland en Belarus te weren van internationale toernooien.

Michelle de Jong, Marrit Fledderus en Dione Voskamp konden geen rol van betekenis spelen op de 500 meter. De Jong werd zesde in een tijd van 38,06, terwijl Fledderus als zevende eindigde (38,13). Dione Voskamp moest zich tevredenstellen met een tiende plaats (38,86). Jutta Leerdam ontbrak bij de laatste schaatswedstrijd van het seizoen door een positieve coronatest.

Femke Kok was drie tienden langzamer dan winnares Erin Jackson. Foto: ANP

Wereldbeker vooral in teken van afscheid Wüst en Kramer

Bij de mannen ging de zege naar Tatsuya Shinhama. De Japanner was vijftien honderdsten sneller dan Dubreuil en Wataru Morishige, die allebei een tijd van 34,53 seconden reden en de tweede plaats met elkaar deelden.

Het zag er lang niet naar uit dat Dubreuil kon deelnemen aan de wereldbekerfinale in Heerenveen, omdat hij vorige week op de tweede dag van het WK sprint positief werd getest op het coronavirus. Vrijdag testte hij alsnog negatief, waarop hij zaterdagochtend in Nederland landde.

De eindzege in het wereldbekerklassement kan Dubreuil bijna niet ontgaan. De winnaar van olympisch zilver op de kortste schaatsafstand leidt met 528 punten, 62 punten meer dan nummer twee Shinhama.

Ook bij de mannen konden de Nederlanders geen indruk maken. Alleen Kai Verbij dook met een tijd van 34,97 seconden onder de grens van 35 seconden. Hij werd zevende. Merijn Scheperkamp (35,01), Hein Otterspeer (35,36) en Dai Dai N'tab (35,43) waren langzamer dan de rijder van Jumbo-Visma.

De wereldbekerfinale staat zaterdag vooral in het teken van het afscheid van Ireen Wüst en Sven Kramer. Rond 14.15 uur rijdt Wüst op de 1.500 meter de laatste rondjes in haar loopbaan. Aan het einde van de middag worden beide schaatsiconen nog in het zonnetje gezet.