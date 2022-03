Ireen Wüst kijkt uit naar haar laatste wedstrijd als professioneel schaatsster. De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden rijdt zaterdag bij de wereldbekerwedstrijd in een uitverkocht Thialf op de 1.500 meter haar laatste rondjes in haar imposante loopbaan.

"Dit wordt een droomafscheid", zegt Wüst vrijdag in gesprek met de NOS. "In een uitverkocht Thialf een laatste wedstrijd rijden, iedereen kijkt ernaar uit. Ik ben vooral benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Ik weet het niet. Het is een verrassing en iedereen doet zijn best om dat zo te houden."

De 35-jarige Wüst rijdt zaterdag rond 14.15 uur de 1.500 meter in Thialf. Het zal na een carrière van zeventien jaar als professioneel schaatsster de laatste race in de imposante loopbaan van de zesvoudig olympisch kampioene worden.

Na afloop van de eerste schaatsdag worden Wüst en ook Sven Kramer in het zonnetje gezet. Het is niet duidelijk wat ze precies te wachten staat. Hun manager Patrick Wouters van den Oudenweijer is al maanden bezig met het afscheid van de schaatsiconen. Alle 12.500 kaartjes in Thialf zijn verkocht.

Wüst heeft er alles voor over gehad om haar afscheid in Heerenveen niet te kunnen missen. "Sinds vorige week zit ik in afzondering van de buitenwereld. Ik kom in Thialf en thuis, verder nergens. Het zal me toch niet gebeuren dat ik in mijn laatste wedstrijd niet mag starten omdat ik corona heb?"

Ireen Wüst werd vorige maand in Peking voor de zesde keer olympisch kampioen. Ireen Wüst werd vorige maand in Peking voor de zesde keer olympisch kampioen. Foto: Getty images

'Eerst handjes op de rug en daarna in de lucht'

Wüst, die vorige maand in Peking voor de vijfde Spelen op rij olympisch kampioene werd, richt zich in de aanloop naar haar afscheid vooral op haar race. "Het wordt sowieso een feest. Maar als ik op het ijs sta, ben ik vooral bezig om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten."

"Belangrijk is het niet meer, maar ik wil het zo goed mogelijk doen. Misschien stap ik morgen het ijs op in een uitverkocht Thialf, ben ik overvallen door emoties en kan ik amper meer schaatsen. Maar ik voel me heel goed en heb er veel zin in om een goede 1.500 meter neer te zetten. Eerst met de handjes op de rug en daarna met de handjes in de lucht."

Wüst is met twaalf olympisch medailles de succesvolste Nederlandse sporter ooit op de Olympische Spelen. Bij de Spelen van 2006 in Turijn werd de Brabantse op de 3 kilometer voor het eerst olympisch kampioen, waarna naast elf olympische plakken nog 22 wereldtitels, 8 Europese titels en 22 nationale titels volgden.