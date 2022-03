Patrick Roest kan komend weekend definitief niet meedoen aan de wereldbekerfinale in Heerenveen. De schaatser testte ook vrijdag positief op het coronavirus, waardoor hij niet in actie kan komen op de 1.500 meter en 5 kilometer in Thialf.

De 26-jarige Roest testte dinsdag voor het eerst positief op het virus, waardoor het onzeker was of hij de laatste wedstrijd van het schaatsseizoen kon rijden. Het is nog niet duidelijk wie hem gaat vervangen op de twee afstanden.

De positieve coronatest van Roest volgde twee dagen nadat hij in het Noorse Hamar op dramatische wijze de wereldtitel allround had misgelopen. In de afsluitende 10 kilometer mocht de leider in de tussenstand ruim 21 seconden verliezen op Nils van der Poel, maar hij was liefst 44 seconden langzamer dan de Zweed, die wereldkampioen werd.

Voor de winnaar van olympisch zilver op de 5 en 10 kilometer kwam de coronabesmetting niet als een verrassing. "Het verklaart misschien ook waarom ik het toernooi als zo zwaar heb ervaren", zei hij.

Roest zei in de aanloop naar het WK allround al "heel bang" te zijn voor een coronabesmetting. Bij zijn ploeg Jumbo-Visma testten kort voor het WK allround Beau Snellink, Marcel Bosker en coach Jac Orie positief op het virus.

Roest is niet de enige schaatser die de wereldbekerfinale in Heerenveen aan zich voorbij moet laten gaan door corona. Ook de Canadese Isabelle Weidemann, winnares van drie medailles op de Olympische Spelen in Peking, heeft zich moeten afmelden voor de laatste race vanwege een positieve test.