Jutta Leerdam kan komend weekend niet in actie komen bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. De kersverse wereldkampioene sprint is positief getest op het coronavirus en ziet zo abrupt een einde komen aan haar schaatsseizoen.

"Ik ben nu al twee jaar zo voorzichtig, maar covid trof me vlak voor het einde van mijn seizoen", schrijft Leerdam op Instagram. "Dus geen WK-finale voor mij."

"Ik wilde het seizoen afsluiten met een knal in een vol Thialf. Maar ik moet dit accepteren en de andere meiden zien knallen."

De 23-jarige Leerdam zou in Heerenveen de 500 en de 1.000 meter rijden. Bij de wereldbekerfinale wordt zaterdag en zondag het schaatsseizoen afgesloten.

Leerdam speelde in de wereldbekerklassementen geen prominente rol. De schaatsster van Team Worldstream Corendon staat achtste op de 1.000 meter en slechts zestiende op de 500 meter. Dit komt doordat ze dit seizoen een aantal World Cups liet schieten.

Vorige week kroonde Leerdam zich in het Noorse Hamar voor het eerst in haar carrière tot wereldkampioene sprint. Op de Olympische Spelen in Peking pakte ze zilver op de 1.000 meter.