Patrick Roest is dinsdag positief getest op het coronavirus. De schaatser van Jumbo-Visma eindigde zondag bij het WK allround nog als tweede achter Nils van der Poel.

De 26-jarige Roest begon zondag in het Noorse Hamar aan de afsluitende 10 kilometer met een riante voorsprong van dik 21 seconden. De Nederlandse titelverdediger verspeelde die marge en zag zijn Zweedse concurrent Van der Poel er met het goud vandoor gaan.

"Het verklaart misschien ook waarom ik het toernooi als zo zwaar heb ervaren", reageert Roest, die na zijn race al liet weten zich niet fit te voelen. De allrounder was vermoeid en had hoofd- en keelpijn. Hij testte tijdens het toernooi steeds negatief.

"Gezien het feit dat ik me zo voel en dat meerdere schaatsers uit onze ploeg en daarbuiten afgelopen week positief testten, komt dit voor mij niet als een verrassing", vervolgt de winnaar van olympisch zilver op de 5 en 10 kilometer.

Roest zei in de aanloop naar het WK allround "heel bang" voor een coronabesmetting te zijn. Bij zijn ploeg Jumbo-Visma testten kort voor het WK allround Beau Snellink, Marcel Bosker en coach Jac Orie positief op het virus.

Of Roest komend weekend aan de wereldbekerfinale in Heerenveen kan meedoen, is onzeker. "Dat zullen we later deze week zien. Ik hoop in ieder geval snel weer fit te zijn", aldus de stayer.