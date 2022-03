Thialf moet na vijf jaar op zoek naar een nieuwe directeur. Huidig directeur Marc Winters vindt dat het per 1 april tijd is om plaats te maken voor een opvolger in de Friese schaatshal.

"Nu Thialf in een nieuwe fase is gekomen, is voor Winters het juiste moment aangebroken om elders nieuwe uitdagingen aan te gaan", meldt Thialf dinsdag in een persbericht.

De afgelopen jaren had Thialf het financieel moeilijk. De schaatshal kreeg de begroting moeilijk rond en eind vorig jaar was de ondergang na maanden van onzekerheid nabij. De Nederlandse topschaatsers vroegen het kabinet in een brandbrief om steun.

Halverwege december werd na de presentatie van het coalitieakkoord duidelijk dat Thialf in de komende vier jaar jaarlijks 1 miljoen euro van het kabinet krijgt. De toekomst van de schaatshal is daarmee gered.

"Ondanks de tegenslagen die Thialf de afgelopen jaren kende, lukte het om de herstructurering van Thialf met succes uit te voeren", staat in het persbericht van Thialf, dat verder meldt binnenkort de opvolger van Winters te presenteren.

Thialf is komend weekend het decor van de wereldbekerfinale, die vooral in het teken staat van het afscheid van schaatsiconen Ireen Wüst en Sven Kramer.