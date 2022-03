Het schaatsseizoen wordt zaterdag en zondag afgesloten met de wereldbekerfinale in Heerenveen. In een uitverkocht Thialf rijdt icoon Ireen Wüst zaterdag bovendien de laatste race in haar indrukwekkende carrière. Een overzicht van het programma, de Nederlandse deelnemers en de tussenstanden in de wereldbeker.

Programma

Zaterdag 12 maart

13.00 uur: Eerste 500 meter vrouwen

13.33 uur: Eerste 500 meter mannen

14.10 uur: 1.500 meter vrouwen

14.55 uur: 1.000 meter mannen

15.35 uur: 5.000 meter mannen

Zondag 13 maart

13.00 uur: Tweede 500 meter vrouwen

13.49 uur: Tweede 500 meter mannen

14.28 uur: 3.000 meter vrouwen

15.19 uur: 1.500 meter mannen

16.03 uur: 1.000 meter vrouwen

16.49 uur: Massastart mannen

17.10 uur: Massastart vrouwen

Nederlandse deelnemers

Vrouwen

500 meter: Femke Kok, Jutta Leerdam, Michelle de Jong, Dione Voskamp en Marrit Fledderus

1.000 meter: Jutta Leerdam, Femke Kok en Lotte van Beek

1.500 meter: Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten

3.000 meter: Irene Schouten, Antoinette de Jong, Joy Beune en Carlijn Achtereekte

Massastart: Irene Schouten en Marijke Groenewoud

Mannen

500 meter: Kai Verbij, Dai Dai N'tab, Merijn Scheperkamp en Hein Otterspeer

1.000 meter: Thomas Krol, Kai Verbij, Hein Otterspeer, Kjeld Nuis en Merijn Scheperkamp

1.500 meter: Kjeld Nuis, Thomas Krol en Patrick Roest

5.000 meter: Patrick Roest, Jorrit Bergsma, Marwin Talsma, Kars Jansman en Marcel Bosker

Massastart: Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf

Wereldbekerstanden

500 meter vrouwen

1. Erin Jackson (VS) - 420 punten

13. Femke Kok - 216 punten

14. Michelle de Jong - 212 punten

15. Dione Voskamp - 205 punten

16. Jutta Leerdam - 194 punten

24. Marrit Fledderus - 151 punten

500 meter mannen

1. Laurent Dubreuil (Can) - 420 punten

14. Kai Verbij - 191 punten

16. Dai Dai N'tab - 180 punten

19. Merijn Scheperkamp - 174 punten

22. Hein Otterspeer - 152 punten

1.000 meter vrouwen

1. Brittany Bowe (VS) - 222 punten

8. Jutta Leerdam - 137 punten

18. Femke Kok - 95 punten

20. Lotte van Beek - 82 punten

1.000 meter mannen

1. Thomas Krol - 174 punten

2. Kjeld Nuis - 150 punten

3. Havard Lorentzen (Noo) - 144 punten

4. Hein Otterspeer - 142 punten

7. Kai Verbij - 130 punten

20. Merijn Scheperkamp - 79 punten

1.500 meter vrouwen

1. Ayano Sato (Jap) - 188 punten

7. Ireen Wüst - 140 punten

9. Antoinette de Jong - 127 punten

15. Irene Schouten - 106 punten

1.500 meter mannen

1. Joey Mantia (VS) - 222 punten

11. Thomas Krol - 113 punten

14. Kjeld Nuis - 104 punten

19. Patrick Roest - 78 punten

3.000 meter/5.000 meter vrouwen

1. Isabelle Weidemann (Can) - 205 punten

3. Irene Schouten - 180 punten

6. Joy Beune - 142 punten

10. Antoinette de Jong - 126 punten

14. Carlijn Achtereekte - 117 punten

5.000 meter/10.000 meter mannen

1. Nils van der Poel (Zwe) - 240 punten

7. Jorrit Bergsma - 135 punten

9. Patrick Roest - 134 punten

11. Marwin Talsma - 120 punten

20. Marcel Bosker - 79 punten

21. Kars Jansman - 76 punten

Massastart vrouwen

1. Ivanie Blondin (Can) - 492 punten

6. Irene Schouten - 326 punten

7. Marijke Groenewoud - 314 punten

Massastart mannen

11. Jorrit Bergsma - 227 punten

14. Bart Hoolwerf - 221 punten