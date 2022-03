Het schaatsseizoen is zaterdag en zondag afgesloten met de wereldbekerfinale in Heerenveen. Een overzicht van de uitslagen en de eindstanden in de wereldbeker.

Uitslagen

Zaterdag 12 maart

Eerste 500 meter vrouwen

1. Erin Jackson (VS) - 37,32

2. Femke Kok - 37,64

3. Nao Kodaira (Jap) - 37,72

6. Michelle de Jong - 38,06

7. Marrit Fledderus - 38,13

10. Dione Voskamp - 38,86

Eerste 500 meter mannen

1. Tatsuya Shinhama (Jap) - 34,38

2. Laurent Dubreuil (Can) - 34,53

2. Wataru Morishige (Jap) - 34,53

7. Kai Verbij - 34,97

8. Merijn Scheperkamp - 35,01

13. Hein Otterspeer - 35,36

14. Dai Dai N'tab - 35,43

1.500 meter vrouwen

1. Miho Takagi (Jap) - 1.53,32

2. Antoinette de Jong - 1.54,33

3. Ragne Wiklund (Noo) - 1.54,75

4. Ireen Wüst - 1.54,77

1.000 meter mannen

1. Kjeld Nuis - 1.08,05

2. Thomas Krol - 1.08,24

3. Hein Otterspeer - 1.08,70

5. Kai Verbij - 1.08,80

10. Merijn Scheperkamp - 1.09,09

5.000 meter mannen

1. Nils van der Poel (Zwe) - 6.08,81

2. Bart Swings (Bel) - 6.15,12

3. Davide Ghiotto (Ita) - 6.19,38

4. Michele Malfatti (Ita) - 6.20,86

5. Ted-Jan Bloemen (Can) - 6.21,09

6. Jorrit Bergsma - 6.21,41

7. Marwin Talsma - 6.24,67

8. Marcel Bosker - 6.25,24

12. Kars Jansman - 6.30,83

Zondag 13 maart

Tweede 500 meter vrouwen

1. Erin Jackson (VS) - 37,32

4. Femke Kok - 37,65

8. Michelle de Jong - 38,05

9. Marrit Fledderus - 38,24

11. Dione Voskamp - 38,63

Tweede 500 meter mannen

1. Tatsuya Shinhama (Jap) - 34,48

6. Merijn Scheperkamp - 34,77

8. Hein Otterspeer - 34,97

10. Dai Dai N'tab - 35,18

3.000 meter vrouwen

1. Irene Schouten - 3.56,82

8. Joy Beune - 4.03,84

10. Sanne in 't Hof - 4.06,70

12. Carlijn Achtereekte - 4.08,80

1.500 meter mannen

1. Kjeld Nuis - 1.43,48

2. Thomas Krol - 1.43,79

3. Connor Howe (Can) - 1.44,39

1.000 meter vrouwen

1. Miho Takagi (Jap) - 1.13,28

5. Femke Kok - 1.15,73

11. Lotte van Beek - 1.19,41

Massastart mannen

1. Bart Swings (Bel) - 60 punten

2. Andrea Giovannini (Ita) - 40 punten

3. Jorrit Bergsma - 20 punten

Massastart vrouwen

1. Irene Schouten - 60 punten

2. Marijke Groenewoud - 40 punten

3. Francesca Lollobrigida - 20 punten

Nederlandse deelnemers

Vrouwen

500 meter: Femke Kok, Michelle de Jong, Dione Voskamp en Marrit Fledderus

1.000 meter: Femke Kok en Lotte van Beek

1.500 meter: Ireen Wüst en Antoinette de Jong

3.000 meter: Irene Schouten, Joy Beune, Sanne in 't Hof en Carlijn Achtereekte

Massastart: Irene Schouten en Marijke Groenewoud

Mannen

500 meter: Kai Verbij, Dai Dai N'tab, Merijn Scheperkamp en Hein Otterspeer

1.000 meter: Thomas Krol, Kai Verbij, Hein Otterspeer, Kjeld Nuis en Merijn Scheperkamp

1.500 meter: Kjeld Nuis en Thomas Krol

5.000 meter: Jorrit Bergsma, Marwin Talsma, Kars Jansman en Marcel Bosker

Massastart: Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf

Eindstanden wereldbeker

500 meter vrouwen

1. Erin Jackson (VS) - 660 punten

4. Femke Kok - 410 punten

9. Michelle de Jong - 356 punten

11. Dione Voskamp - 327 punten

16. Marrit Fledderus - 287 punten

20. Jutta Leerdam - 194 punten

500 meter mannen

1. Laurent Dubreuil (Can) - 614 punten

9. Merijn Scheperkamp - 318 punten

12. Dai Dai N'tab - 296 punten

15. Hein Otterspeer - 276 punten

17. Kai Verbij - 263 punten

1.000 meter vrouwen

1. Brittany Bowe (VS) - 222 punten

8. Jutta Leerdam - 137 punten

18. Femke Kok - 95 punten

20. Lotte van Beek - 82 punten

1.000 meter mannen

1. Thomas Krol - 282 punten

2. Kjeld Nuis - 270 punten

3. Hein Otterspeer - 238 punten

5. Kai Verbij - 210 punten

13. Merijn Scheperkamp - 141 punten

1.500 meter vrouwen

1. Miho Takagi (Jap) - 300 punten

5. Antoinette de Jong - 235 punten

6. Ireen Wüst - 226 punten

17. Irene Schouten - 106 punten

1.500 meter mannen

1. Joey Mantia (VS) - 280 punten

3. Kjeld Nuis - 224 punten

4. Thomas Krol - 221 punten

19. Patrick Roest - 78 punten

3.000 meter/5.000 meter vrouwen

1. Irene Schouten - 300 punten

2. Ragne Wiklund (Noo) - 290 punten

5. Joy Beune - 210 punten

12. Carlijn Achtereekte - 175 punten

13. Sanne in 't Hof - 160 punten

15. Antoinette de Jong - 126 punten

5.000 meter/10.000 meter mannen

1. Nils van der Poel (Zwe) - 240 punten

7. Jorrit Bergsma - 135 punten

9. Patrick Roest - 134 punten

11. Marwin Talsma - 120 punten

20. Marcel Bosker - 79 punten

21. Kars Jansman - 76 punten

Massastart vrouwen

1. Francesca Lollobrigida (Ita) - 602 punten

3. Irene Schouten - 506 punten

4. Marijke Groenewoud - 476 punten

Massastart mannen

1. Bart Swings - 652 punten

5. Jorrit Bergsma - 371 punten

112. Bart Hoolwerf - 277 punten