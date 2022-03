Nils van der Poel is geëmotioneerd nu hij zich voor het eerst wereldkampioen allround mag noemen. De Zweed beslechtte de strijd met concurrent Patrick Roest zondag in zijn voordeel op de afsluitende 10 kilometer in Hamar.

Roest was voorafgaand aan de slotafstand favoriet voor het goud. Hij had een marge van ruim 21 seconden, maar ging stuk in de slotrit nadat Van der Poel een rit eerder indruk had gemaakt met een baanrecord van 12.41,56.

"Ik had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen. Toen ik zestien of zeventien was, zei ik dat ik geen allrounder was, nooit een allroundtoernooi zou winnen en me op de 10 kilometer zou richten", aldus Van der Poel tegen de NOS.

"Het maakt me heel emotioneel. Mijn vader en mijn zus zaten op de tribune, en dan met al dat publiek erbij... En het is geweldig om dit met Johan (Röjler, zijn coach, red.) te doen. Ik had nooit geloofd dat dit zou gebeuren."

"Als Patrick zijn normale niveau had gehaald, was het me nooit gelukt. Hij had een mindere dag en had de 5 kilometer en 1.500 meter al in de benen. Daar herstelde hij slecht van."

Nils van der Poel kon in Hamar rekenen op steun van Zweedse fans. Nils van der Poel kon in Hamar rekenen op steun van Zweedse fans. Foto: ANP

'Ik ga mijn best doen hier weg te blijven'

Zijn wereldtitel allround is een nieuw hoogtepunt in een ongelooflijk seizoen voor Van der Poel, die de aandacht al had opgeëist door op de 5 en 10 kilometer olympisch kampioen te worden.

Des te opmerkelijker was het dat de 25-jarige Zweed na de Spelen aangaf dat hij stopt met schaatsen. Hij staat nog steeds achter dat besluit, al bemoeilijkt zijn allroundtitel zijn keuze wel, gaf hij toe.

"Het is moeilijk om vandaag antwoord te geven op de vraag waarom ik stop, maar ik kijk uit naar een groter avontuur. Ik ga mijn best doen om hier weg te blijven, dat wordt nog moeilijk", zei hij.

Roest was de vorige drie keer wereldkampioen allround geworden, maar moest nu genoegen nemen met zilver. Het brons was voor de Belg Bart Swings.