Patrick Roest wijt zijn inzinking op de 10 kilometer bij het WK allround aan een mindere conditie. De Nederlander leek zondag goede papieren voor titelprolongatie te hebben, maar hij stortte tijdens de langste schaatsafstand in en verspeelde op dramatische wijze de eindzege aan Nils van der Poel.

"Ik voel me al het hele weekend niet 100 procent fit", verklaarde Roest na afloop van het WK allround tegen de NOS. "Ik ben vrij moe en dan weet je dat het lastig wordt. Ik had in het klassement nog wel een voorsprong van twintig seconden, maar na acht rondjes wist ik dat ik strijdend ten onder zou gaan."

Roest is in de aanloop naar het WK allround "heel bang" voor een coronabesmetting geweest. Bij zijn ploeg Jumbo-Visma testten de afgelopen week Beau Snellink, Marcel Bosker en coach Jac Orie positief op COVID-19. "Ik werd afgelopen week elke keer wakker met hoofdpijn en keelpijn", aldus Roest.

"Ik bleef zelftestjes doen, omdat ik bang was dat ik het zou krijgen. Ik had het steeds niet, maar ik zat er in mijn hoofd toch steeds mee. Dat is niet ideaal. Ik voelde me niet 100 procent. Dan is het gewoon niet goed genoeg om Nils van der Poel te verslaan."

Patrick Roest kwam met het hoofd gebogen over de streep in Hamar. Patrick Roest kwam met het hoofd gebogen over de streep in Hamar. Foto: ANP

'Ik heb een slecht toernooi gereden'

Roest begon met een voorsprong van ruim 21 seconden op Van der Poel aan de afsluitende 10 kilometer, maar al vrij snel werd duidelijk dat de Lekkerkerker niet voor de vierde keer op rij wereldkampioen allround zou worden.

Uiteindelijk was Roest 44 seconden langzamer dan de Zweed, die met een tijd van 12.41,56 minuten het twaalf jaar oude baanrecord van Sven Kramer uit de boeken reed. De Nederlander moest zich tevredenstellen met zilver.

"Ik heb een slecht allroundtoernooi gereden", concludeerde Roest. "Op elk afstand was het niet goed genoeg. Deze 10 kilometer viel heel erg tegen. Het werd lastig voor mij toen Nils zo'n tijd reed. Ik wist dat ik in staat was de benodigde tijd te rijden: twee jaar geleden reed ik ook rond die tijd. De vorm was alleen niet goed genoeg."

"Het zag er niet slecht uit, maar ik heb het hier in Hamar zoveel beter gedaan", vervolgde Roest. "Deze tijden reed ik vijf jaar geleden al tijdens mijn eerste allroundtoernooi. Ik heb door de jaren heen stappen gemaakt, dus dit valt tegen. Het is gewoon niet goed genoeg."