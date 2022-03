Patrick Roest heeft zondag op dramatische wijze de wereldtitel allround verspeeld aan Nils van der Poel. De Nederlander verprutste op de afsluitende 10 kilometer een royale voorsprong op de Zweed, die door een indrukwekkend baanrecord op de langste schaatsafstand voor het eerst wereldkampioen allround werd.

Roest ging met een voorsprong van 21,24 seconden op Van der Poel de afsluitende 10 kilometer in en zag de tweevoudig olympisch kampioen met een indrukwekkende tijd van 12.41,56 minuten het twaalf jaar oude baanrecord van Sven Kramer verpulveren.

In de slotrit tegen de Noor Peder Kongshaug stortte Roest halverwege de wedstrijd volledig in. De Lekkerkerker reed zelfs rondjes van 33 seconden, waardoor hij uitkwam op een ontluisterende tijd van 13.26,08 minuten. Hij was liefst 44 seconden langzamer dan Van der Poel en moest genoegen nemen met de zilveren medailles.

Roest was de afgelopen drie keer wereldkampioen allround geworden, maar dat was ook bij afwezigheid van Van der Poel. De Zweed deed in 2018 wel mee aan het mondiale toernooi en toen eindigde hij als zesde.

Voor Van der Poel is zijn eerste wereldtitel allround een bekroning van een topseizoen. De stayer werd vorige maand in Peking olympisch kampioen op zowel de 5 als 10 kilometer en veroverde vorig jaar ook de wereldtitel op beide lange afstanden.

De wereldtitel allround is echter de laatste titel voor Van der Poel. Donderdag kondigde de 25-jarige schaatser zijn afscheid aan. De Zweed ziet het niet zitten om zijn leven opnieuw vier jaar in het teken van de Winterspelen te stellen. Hij rijdt volgende week bij de wereldbekerfinale in Heerenveen de laatste schaatswedstrijd in zijn loopbaan.