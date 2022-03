Irene Schouten is verrast met de wereldtitel allround. De Nederlandse greep zondag de eindzege op het mondiale eindtoernooi, waarna de drievoudig olympisch kampioene haar familieleden op de tribune in de armen viel.

"Ik had voor de Olympische Spelen gezegd: jullie kunnen naar Hamar komen. Ik had niet verwacht dat ik ze als kampioene kon omhelzen. Het is het mooist om dit met hen te delen", zei Schouten tegen de NOS nadat ze de wereldtitel had gewonnen.

De 29-jarige Schouten moest op de afsluitende 5 kilometer een achterstand van zes seconden goedmaken op de Japanse leider Miho Takagi en daar slaagde ze in, ook al ging dat vrij moeizaam. Uiteindelijk had de Noord-Hollandse drie seconden over op Takagi.

"Allrounden is een vak apart. Het is moeilijk om vier goede afstanden te rijden en ik beheers ze ook niet even goed", aldus Schouten, die tijdens de 1.500 meter diep moest gaan om in het spoor van Takagi te blijven.

"Ik dacht dat ik niet te veel tijd mocht verliezen op Miho en ik bleef maar vechten. Ik kwam helemaal kapot over de streep en kon amper teruglopen naar mijn fiets. Ik dacht: hoe ga ik die 5 kilometer overleven? Het ging niet heel makkelijk, maar ik moest blijven vechten. Ik wilde zo graag die titel."

Irene Schouten laat zich toejuichen door onder anderen haar familieleden op de tribune. Irene Schouten laat zich toejuichen door onder anderen haar familieleden op de tribune. Foto: Getty Images

Schouten denkt nog niet aan stoppen

Het ging op de 5 kilometer dus niet bepaald van harte voor Schouten. Ze was als regerend wereld- en olympisch kampioene op de langste schaatsafstand voor vrouwen zelfs langzamer dan Martina Sáblíková, maar met 6.52,58 was ze veel sneller dan concurrenten Takagi en Antoinette de Jong.

"Ik vond het zelf geen goede rit, het was geen supertijd. Ik kan normaal gesproken mijn rondetijden naar beneden brengen, maar ik had al moeite om op 32,5 te blijven. Ik baalde daarvan tijdens de rit. Maar Miho en Antoinette haalden het niet en dus kwam er een mooie uitslag uit. Ik wilde pas juichen toen ze over de finish kwamen."

Schouten denkt niet aan stoppen nu ze ook wereldkampioene allround is geworden. "Ik kan er nog één van mijn lijstje afvinken. Alleen de Elfstedentocht staat er nog niet op. Dan zou alles af zijn, maar ik blijf doorgaan zolang ik het leuk vind."