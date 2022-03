Irene Schouten is zondag voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioen allround geworden. De Nederlandse verzekerde zich op de afsluitende 5 kilometer van de eindzege op het WK allround in Hamar, waarmee de drievoudig olympisch kampioene haar topseizoen compleet maakt.

De 29-jarige Schouten moest op de 5 kilometer zes seconden goedmaken op leider Miho Takagi en daar slaagde ze in, ook al ging dat bepaald niet van harte. Schouten noteerde met 6.52,58 'slechts' de tweede tijd in het Vikingskipet en Takagi was negen seconden langzamer dan de kopvrouw van de Nederlandse schaatsploeg.

Voor Schouten is haar eerste wereldtitel allround een nieuw hoogtepunt in een droomseizoen. Vorige maand schreef ze geschiedenis door drie keer goud te winnen op de Olympische Spelen in Peking. Toen werd ze olympisch kampioene op de 3 en 5 kilometer en de massastart.

Schouten legde zich pas de afgelopen jaren toe op de lange afstanden in het langebaanschaatsen. Daarvoor lag haar focus met succes op het marathonschaatsen en de massastart, de zogenoemde minimarathon op kunstijs.

Vorig jaar werd Schouten op de 5 kilometer voor het eerst in haar carrière wereldkampioen. Sindsdien veroverde de rijdster van Team Zaanlander alle individuele titels die er te winnen waren, waaronder de drie olympische titels en drie Europese titels. Alleen met ploegenachtervolging bleef ze op de Olympische Spelen steken op een bronzen medaille.

Schouten is als wereldkampioen allround de opvolger van Ireen Wüst. De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden sloeg het toernooi in Noorwegen over omdat ze zich richt op de wereldbekerfinale in Heerenveen, waar ze zaterdag op de 1.500 meter de laatste race in haar imposante loopbaan rijdt.

Brons voor Antoinette de Jong

Schouten moest vanaf de start van het WK allround in de achtervolging op Takagi, die een veel betere 500 en 1.500 meter in de benen heeft. Na de eerste dag, waarop de 500 en 3.000 meter verreden werden, stond de Nederlandse een halve seconde achter Takagi. Na de 1.500 meter van zondag was dat zes seconden, maar Schouten hield dus nog een ruime marge over.

Antoinette de Jong greep voor de derde keer op rij en de vierde keer in totaal de bronzen medaille op het WK allround. De Jong reed met 7.04,45 een matige tijd op de afsluitende 5 kilometer, maar het was net genoeg om nummer vier Ragne Wiklund achter haar te houden. Het verschil in het klassement na de 500, 1.500, 3.000 en 5.000 meter was slechts zes tienden.

Merel Conijn kan terugkijken op een uitstekend debuut op het WK allround. Met een zesde tijd op de 5 kilometer eindigde ze op de zesde plaats in het eindklassement. Ze kwam wel ruim tekort voor een medaille. Nummer drie De Jong bleef haar ruim zestien seconden voor.

Het schaatsseizoen wordt volgende week afgesloten met de wereldbekerfinale in Heerenveen. Schouten rijdt daar de 3 kilometer en de massastart. Bij de wedstrijden in Thialf zijn toeschouwers voor het eerst sinds de NK afstanden in oktober welkom.