Patrick Roest heeft zondag een grote slag geslagen in de jacht op titelprolongatie op het WK allround in Hamar. De Nederlander was op de 1.500 meter een stuk sneller dan zijn rivaal Nils van der Poel en gaat met een voorsprong van ruim 21 seconden op de Zweed de afsluitende 10 kilometer in.

De 26-jarige Roest begon met een voorsprong van 1,61 seconden op Van der Poel aan de 1.500 meter en in een onderlinge confrontatie in de slotrit was de Nederlander vanaf de start veel sneller dan de regerend olympisch kampioen op de 5 en 10 kilometer.

Roest klokte een tijd van 1.46,48 minuten op de schaatsmijl, waarmee hij ruim anderhalve seconde sneller was dan Van der Poel. Daarmee vergrootte hij zijn voorsprong op Van der Poel in de tussenstand tot 21,72 seconden op de 10 kilometer. De slotafstand begint zondag om 16.21 uur.

Op de 10 kilometer op de Olympische Spelen in Peking was het verschil tussen winnaar Van der Poel en nummer twee Roest bijna veertien seconden. Van der Poel reed de langste schaatsafstand toen in een nieuw wereldrecord: 12.30,74.

Roest werd de afgelopen drie keer wereldkampioen allround. Van der Poel deed in 2018 voor het laatst mee aan het mondiale schaatstoernooi. Toen werd hij zesde. Vorig jaar eindigde de Zweed als vierde op het EK allround. Hij werd toen wel wereldkampioen op de 5 en 10 kilometer.

De Belg Bart Swings was met een tijd van 1.46,03 de snelste man op de 1.500 meter. De olympisch kampioen op de massastart staat drie seconden achter de Noorse nummer twee Peder Kongshaug en mag daardoor nog hopen op een medaille.

Uitslag 1.500 meter voor mannen 1. Bart Swings (Bel) - 1.46,03

2. Patrick Roest +0,45

3. Emery Lehman (Vs) +0,69

4. Peder Kongshaug +1,13

5. Marcel Bosker +1,46

10. Nils van der Poel (Zwe) +2,10

14. Chris Huizinga +2,80

Marcel Bosker verzekerde zich van een plek in de top acht bij het WK allround. Marcel Bosker verzekerde zich van een plek in de top acht bij het WK allround. Foto: ANP

Bosker plaatst zich nipt voor 10 kilometer

Marcel Bosker wist zich nipt te plaatsen voor de afsluitende 10 kilometer, waaraan alleen de beste acht rijders meedoen. De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma klokte de vijfde tijd op de 1.500 meter en mag als nummer acht in de tussenstand deelnemen aan de langste schaatsafstand.

Voor Bosker was het lange tijd onzeker of hij mocht meedoen aan het WK allround. De in Zwitserland geboren schaatser liep vorige week een coronabesmetting op en testte pas afgelopen vrijdag voor het eerst negatief, waardoor hij groen licht kreeg van de organisatie.

Chris Huizinga wist het niet te schoppen tot de laatste acht. De vervanger van de met corona besmette Beau Snellink eindigde als veertiende op de 1.500 meter en kwam in de tussenstand niet verder dan de dertiende plaats.