Irene Schouten heeft goede papieren om voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioen allround te worden. De drievoudig olympisch kampioene hield zondag op de 1.500 meter de schade beperkt en hoeft op de 5 kilometer 'slechts' zes seconden goed te maken op klassementsleider Miho Takagi.

De 29-jarige Schouten reed in de slotrit van de 1.500 meter tegen Takagi. Vanzelfsprekend was de Nederlandse langzamer dan de Japanse winnares van olympisch zilver op de schaatsmijl, maar het gat bleef beperkt tot 1,4 seconden. Takagi won de afstand in een tijd van 1.55,03.

Met alleen de 5 kilometer nog voor de boeg staat Schouten 6,08 seconden achter Takagi. De kopvrouw van Team Zaanlander werd vorige maand nog olympisch kampioene op de langste schaatsafstand bij de vrouwen. Takagi deed in Peking niet mee aan de 5 kilometer.

Schouten werd nog nooit wereldkampioen allround. De Noord-Hollandse deed alleen in 2014 mee aan het mondiale toernooi en eindigde toen als zesde. Vorig seizoen greep ze nog naast het goud op het EK allround. Dit jaar won ze alle titels die er te winnen waren.

Uitslag 1.500 meter voor vrouwen 1. Miho Takagi (Jap) - 1.55,03

2. Ragne Wiklund (Nor) - 1.55,18

3. Antoinette de Jong - 1.55,18

4. Merel Conijn - 1.56,24

5. Irene Schouten - 1.56,43

De Jong goede papieren voor medaille

Antoinette de Jong heeft goede papieren voor een medaille. De winnares van WK-brons bij de afgelopen twee edities klokte met 1.55,18 de derde tijd op de 1.500 meter, waardoor ze de tweede plaats in het klassement van Schouten overnam. Op de afsluitende 5 kilometer verdedigt ze een voorsprong van ruim acht seconden op nummer vier Ragne Wiklund. Ze staat 3,5 seconde voor op Schouten.

Debutante Merel Conijn reed een uitstekende 1.500 meter. De schaatsster van Worldstream Corendon noteerde een tijd van 1.56,24, waarmee ze vier honderdsten onder haar persoonlijk record bleef en als vierde eindigde. Met een zesde plaats in de tussenstand verzekerde ze zich van deelname aan de afsluitende 5.000 meter, waaraan alleen de beste acht meedoen.

De 5 kilometer voor vrouwen staat zondag om 15.31 uur op het programma. De vrouw met de minste totaalpunten over de 500, 1.500, 3.000 en 5.000 meter mag zich wereldkampioen allround noemen. Twee jaar geleden greep Ireen Wüst de wereldtitel. Zij is er dit keer niet bij in Hamar.