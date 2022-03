Irene Schouten is wereldkampioen allround!



Miho Takagi finisht nog wel in een persoonlijk record, met 7.01,97, maar het is niet genoeg: Irene Schouten blijft haar voor en Takagi schuift op naar het zilver. Antoinette de Jong finisht in 7.04,45 en wint daarmee voor de vierde keer in haar carrière brons op het WK allround.