Patrick Roest baalt ondanks de verworven koppositie bij het WK allround in Hamar van het tijdverlies op Nils van der Poel. De Nederlander zag zijn Zweedse rivaal fors inlopen op de 5 kilometer, waardoor hij zondag met een kleine voorsprong de slotdag van het toernooi ingaat.

"Ik baal gewoon", zei Roest na de 5 kilometer, waarin hij met een tijd van 6.15,99 minuten ruim drie seconden moest toegeven op Van der Poel, tegen de NOS. "Het was geen goede rit en tijd. Ik moet hier beter rijden om het Nils echt moeilijk te maken voor morgen. Hij zit er dicht op nu."

De 26-jarige Roest is na zijn vierde tijd op de 500 meter en tweede plek op de 5 kilometer met 74.039 punten leider in het klassement, maar de verschillen zijn klein. Van der Poel heeft een achterstand van 1,61 seconden op Roest. Zondag volgen de 1.500 meter en de 10 kilometer. Op de laatste afstand is Van der Poel wereldrecordhouder en regerend olympisch kampioen.

"Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt", oordeelde Roest. "Ik wilde gewoon een goede 5 kilometer rijden, maar dit was niet eens in de buurt daarvan. Dit viel echt tegen. Tot de 3.000 meter ging het goed, maar ik voelde al dat ik het tempo niet vast kon houden."

Roest wilde niet meegaan in het verhaal dat hij met een goede tijd op de 1.500 meter al een voorschot kan nemen op titelprolongatie. "Als ik dat doe, sta ik er ineens heel goed voor. Maar ik heb Nils gezien op de 500 meter en hij heeft meer snelheid dan vorig jaar. Hij kan ook ineens een heel goede 1.500 meter rijden."

De 1.500 meter staat zondag om 14.44 uur op het programma. De afsluitende 10 kilometer volgt om 16.21 uur. De rijder met de minste totaalpunten mag zich wereldkampioen allround noemen. Roest legde de afgelopen drie keren beslag op de wereldtitel.