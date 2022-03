De Nederlandse schaatssters hebben zaterdag in het Noorse Hamar de wereldtitel op de teamsprint geprolongeerd. Jutta Leerdam, Femke Kok en Dione Voskamp bleven Polen en Noorwegen ondanks een veelbesproken aanloop ruim voor. Bij de mannen pakte Nederland brons op dit onderdeel.

Het Nederlandse trio zette een tijd van 1.27,85 neer op het onderdeel over drie ronden waarbij na elke ronde iemand afvalt. Polen werd in 1.29,51 tweede en Noorwegen eindigde in 1.34,92 als derde. Er deden slechts drie landen mee aan dit onderdeel.

Voorafgaand aan de teamsprint was er veel te doen over de samenstelling van de Nederlandse ploeg. Kok werd aanvankelijk gepasseerd door bondscoach Jan Coopmans, maar die kwam daar vrijdag op terug na kritische uitlatingen van de 21-jarige schaatsster.

"Toen ik hoorde dat ik niet was opgesteld, voelde ik me wel gepasseerd", zei Kok. Haar verontwaardigde reactie in combinatie met haar tweede plaats bij het WK sprint bracht Coopmans toch nog op andere gedachten.

Het wijzigen van de selectie ging ten koste van Isabelle van Elst, die woedend reageerde. "Ik hoop dat de bondscoach inziet dat dit soort keuzes veel meer impact hebben dan hij denkt", zei Van Elst. "Met zijn werkwijze maakt hij de schaatswereld een stukje kapot, en ook de sporters zelf."

Nederland veroverde ook de vorige twee wereldtitels op de teamsprint bij de vrouwen. Het onderdeel staat pas sinds 2019 op het programma bij het WK en werd vorig jaar niet verreden.

Mannen moeten genoegen nemen met brons

Bij de mannen slaagde Nederland er niet in om de wereldtitel op de teamsprint te prolongeren. Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Thomas Krol moesten zich met 1.20,81 tevredenstellen met het brons.

De wereldtitel in het Vikingskipet ging naar Noorwegen. Bjørn Magnussen, Henrik Rukke en Havard Lorentzen reden voor eigen publiek naar 1.20,01. Polen was slechts een honderdste sneller dan Nederland en pakte het zilver.

Bij de vorige twee edities veroverde Nederland de wereldtitel op dit onderdeel. In 2020 bestond de ploeg naast Verbij en Krol uit Dai Dai N'tab.