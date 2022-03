Irene Schouten is verrast dat ze na de eerste dag van het WK allround mee kan doen om het goud in Hamar. De Andijkse bezet na twee afstanden de tweede plaats achter Miho Takagi in het klassement en beseft dat het moeilijk wordt om de Japanse te verslaan.

"Ik had niet verwacht dat het na de 500 meter nog zo spannend zou worden", zei Schouten zaterdag tegen de NOS. "Natuurlijk wil je altijd meer, maar dit is het. Mooi dat ik weer een baanrecord rijd, maar morgen moet ik echt aan de bak. Eerlijk gezegd had ik wel ietsje harder gewild."

De 29-jarige Schouten begon het WK allround met een dik persoonlijk record (39,24) op de 500 meter, maar gaf daarbij wel bijna een seconde toe op Takagi. De Japanse zette met 38,31 de snelste tijd neer op de kortste afstand.

"Ik dacht: als Takagi 37 laag kan rijden op de 500 meter, zou het heel moeilijk worden", aldus Schouten. "Nu was het verschil maar 0,9. Daar was ik blij mee, maar ik dacht ook: shit, nu kan ik voor de titel gaan."

Irene Schouten zette een nieuw baanrecord neer op de 3.000 meter. Irene Schouten zette een nieuw baanrecord neer op de 3.000 meter. Foto: EPA

'Ik kan dus toch voor die titel gaan'

Op de 3.000 meter verbeterde de drievoudig olympisch kampioene met 3.58,00 vervolgens het 21 jaar oude baanrecord van Gunda Niemann-Stirnemann. Takagi hield de schade beperkt (4.02,73) en behield daarmee haar leidende positie in het klassement.

Schouten was weliswaar niet helemaal tevreden over haar tijden, maar kijkt desondanks met een goed gevoel vooruit naar de slotdag. "Ik kan dus toch voor die titel gaan", zei de schaatsster van Team Zaanlander, die vooraf aangaf zichzelf niet als favoriete te zien. "Elke afstand wil ik zo goed mogelijk rijden."

Op de 1.500 meter begint Schouten zondag met een achterstand van 43 honderdsten op Takagi. Het WK allround wordt afgesloten met de 5.000 meter, waarop de Nederlandse vorige maand een van haar drie olympische titels veroverde.