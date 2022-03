Marathonschaatser Ronald Kruijer heeft zaterdag de Alternatieve Elfstedentocht in het Zweedse Lulea op zijn naam geschreven. Eerder op de dag was Ineke Dedden de snelste bij de vrouwen.

Kruijer verraste de grote favorieten in de belangrijkste wedstrijd op natuurijs van het jaar. Hij zegevierde na 200 kilometer solo, voor Bart van der Vlugt en Niels Overvoorde.

Het is voor de 32-jarige Fries de grootste zege uit zijn carrière. "We hebben er deze week wel grappen over gemaakt, hoe mooi het zou zijn als we dit zouden winnen en dan gebeurt het echt. Bizar", zei Kruijer vol ongeloof na de finish.

De ontknoping paste in het beeld van de koers, die in weinig leek op wat vooraf was verwacht. Het 'slagveld' bleef uit omdat de omstandigheden in Lulea goed waren. De temperatuur bleef net onder nul en het was zonnig.

Mats Stoltenborg en Jorjan Jorritsma bepaalden lang het beeld van de koers, nadat ze samen overbleven uit een vlucht van vijf schaatsers, maar ze werden toch ingelopen. Er vormde zich een nieuwe kopgroep, met drie mannen uit de marathonploeg van Bouwselect: Ronald Haasjes, Mart Bruggink en Kruijer. Ze gingen om de beurt aan en uiteindelijk bleef Kruijer weg.

Het klassement van de Grand Prix op natuurijs werd gewonnen door Jordy Harink, die op de laatste dag Bart Hoolwerf uit het leiderstenue reed. Kruijer steeg door zijn zege nog naar de derde plaats.

Dedden de snelste in de sprint

Bij de vrouwen won Dedden zaterdag niet alleen de Alternatieve Elfstedentocht, maar ze eindigde ook als eerst in het Grand Prix-klassement.

Er waren in de race over 150 kilometer diverse aanvallen, maar uiteindelijk kwam er toch een grote groep aan de streep. Daarin won de 28-jarige Dedden opnieuw de sprint, voor Merel Bosma en Sharon Hendriks. Het was haar vierde zege in vijf races.

Van de eindzege in het Grand Prix-klassement was Dedden na drie eerdere zeges al vrijwel zeker, maar de winst in de laatste race van het seizoen betekende de kroon op het seizoen. "Er was niemand die echt kon wegrijden en dan draait het uit op een sprint. Daarin heb ik eigenlijk gewoon hetzelfde gedaan als in de andere wedstrijden", aldus Dedden.

Dedden was ook erg blij met haar overwinning in het Grand Prix-klassement. "Als jonge schaatsster keek ik erg op tegen rijdsters als Mariska Huisman en Elma de Vries, die zo sterk waren op natuurijs. En nu doe ik dat hier. Dat betekent echt wat voor me."