Ineke Dedden heeft zaterdag de Alternatieve Elfstedentocht in het Zweedse Lulea op haar naam geschreven. De marathonschaatsster uit Wanneperveen won ook het klassement van de Grand Prix op natuurijs.

Voor het eerst in jaren stond er in Scandinavië weer een Alternatieve Elfstedentocht op het programma, hoewel die voor de vrouwen was teruggebracht naar 150 kilometer.

De race werd niet zo zwaar als verwacht. Er waren aanvallen, maar uiteindelijk kwam er toch een grote groep aan de streep. Daarin won Dedden opnieuw de sprint, voor Merel Bosma en Sharon Hendriks. Het was haar vierde zege in vijf races.

Van de eindzege in het Grand Prix-klassement was Dedden na drie eerdere zeges al vrijwel zeker, maar de winst in de laatste race van het seizoen betekende de kroon op het seizoen. "Een sprint hadden we niet direct verwacht", erkende ze. "Maar er was niemand die echt kon wegrijden en dan draait het uit op een sprint. Daarin heb ik eigenlijk gewoon hetzelfde gedaan als in de andere wedstrijden."

Dedden was ook erg blij met haar overwinning in het Grand Prix-klassement. "Als jonge schaatsster keek ik erg op tegen rijdsters als Mariska Huisman en Elma de Vries, die zo sterk waren op natuurijs. En nu doe ik dat hier. Dat betekent echt wat voor me."