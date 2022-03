Patrick Roest leidt zaterdag na de eerste dag van het WK allround in Hamar. Nils van der Poel staat kort achter de Nederlandse titelverdediger op de tweede plaats in het algemeen klassement en lijkt de beste papieren te hebben voor de slotdag van zondag.

Stayer Van der Poel begon de dag met de veertiende plaats op de 500 meter, terwijl Roest als vierde eindigde. Op de 5 kilometer sloeg Van der Poel vervolgens toe door te winnen in 6.12,45.

Roest werd tweede in 6.15,99 en de Italiaan Davide Ghiotto completeerde het podium. Marcel Bosker kwam met 6.24,07 niet verder dan de zevende plek en Chris Huizinga werd vijftiende in 6.28,86.

Eerder op de dag was de Kazach Dmitry Morozov de snelste op de 500 meter in 36,12, voor de Japanner Riku Tsuchiya (36,40) en de Noor Peder Kongshaug (36,40). Nummer vier Roest klokte 36,44 en Van der Poel werd in 37,33 veertiende.

Omgerekend naar de 1.500 meter heeft Roest een voorsprong van 1.61 op Van der Poel. Kongshaug staat derde, gevolgd door Tsuchiya en de Noor Sander Eitrem. Nummer acht Bosker heeft een goede slotdag nodig om in de buurt te komen van het podium en Huizinga staat vijftiende.

Algemeen klassement 1. Patrick Roest (Nederland) 74,039

2. Nils van der Poel (Zweden) +1,61

3. Peder Kongshaug (Noorwegen) +2,51

4. Riku Tsuchiya (Japan) +3,36

5. Sander Eitrem (Noorwegen) +4,06

6. Bart Swings (België) +4,13

7. Kristian Ulekleiv (Noorwegen) +4,71

8. Marcel Bosker (Nederland) +4,74

15. Chris Huizinga (Nederland) +7,59

Nils van der Poel. Nils van der Poel. Foto: ANP

Roest kan op gelijke hoogte komen met Ritsma

Het WK allround wordt zondag vervolgd met de 1.500 meter en de afsluitende 10 kilometer. Voor de 26-jarige Roest wordt het zaak om op de 1.500 meter het gat met de eveneens 26-jarige Van der Poel te vergroten, omdat de 10 kilometer de specialiteit is van wereldrecordhouder en olympisch kampioen Van der Poel.

Het WK allround is het laatste grote titeltoernooi voor Van der Poel, die donderdag aankondigde dat hij na dit seizoen stopt. Zijn beste prestatie op een WK allround is de zesde plaats in 2018. Volgende week rijdt Van der Poel nog de finale van het wereldbekerseizoen in Thialf en dan is zijn loopbaan voorbij.

Roest werd in 2018, 2019 en 2020 al wereldkampioen en komt bij een vierde titel op gelijke hoogte met Rintje Ritsma en de Noor Ivar Ballangrud. Sven Kramer (9), de Fin Clas Thunberg (5) en de Noor Oscar Mathisen (5) werden nog vaker wereldkampioen.