Irene Schouten neemt zaterdag na de eerste dag van het WK allround in het Noorse Hamar de tweede plaats in het klassement in. De drievoudig olympisch kampioene reed weliswaar een baanrecord op de 5.000 meter en een dik persoonlijk record op de 500 meter, maar moet de Japanse Miho Takagi voor zich dulden.

De 29-jarige Schouten reed op de 5.000 meter naar een tijd van 3.58,00. Daarmee verbeterde ze het maar liefst 21 jaar oude baanrecord van Gunda Niemann-Stirnemann (4.00,26) in het Vikingskipet.

Met die tijd was Schouten de snelste op de 5.000 meter. De Andijkse, die vorige maand op de Olympische Spelen in Peking goud won op de 3.000 meter, de 5.000 meter en de massastart, hield Antoinette de Jong (4.00,90) en de Noorse Ragne Wiklund (4.01,16) achter zich.

Takagi reed met 4.02,73 de vijfde tijd en hield de schade zo beperkt. Merel Conijn, die haar debuut maakt op een WK allround, eindigde met 4.03,00 als zesde op de 5.000 meter.

In het klassement heeft Schouten na twee afstanden een kleine achterstand op Takagi. Ze begint zondag met een achterstand van 0,43 seconde op de wereldkampioene allround van 2018 aan de 1.500 meter. De Jong bezet op 0,59 seconde de derde plek en Conijn staat op ruim vier seconden zevende.

Schouten rijdt dik persoonlijk record op 500 meter

Eerder op de dag klokte Schouten met 39,24 seconden de zevende tijd op de 500 meter, haar slechtste afstand. Daarmee was ze 49 honderdsten sneller dan haar persoonlijk record, maar gaf ze wel bijna een seconde toe op Takagi. Die noteerde met 38,31 de snelste tijd, voor haar landgenote Ayano Sato (38,49) en de Kazakse Nadezhda Morozova (38,59).

De Jong opende het toernooi met de vijfde tijd op de 500 meter. Met 38,81 was de tweevoudig Europees kampioene allround een halve seconde langzamer dan Takagi. Conijn kwam met 39,68 tot de elfde tijd.

Titelverdedigster Ireen Wüst doet niet mee aan het WK allround. Ook de Russische en Belarussische schaatssters ontbreken, omdat zij vanwege de inval van Rusland in Oekraïne niet mogen deelnemen van de internationale schaatsunie (ISU).

Zondag staan de 1.500 meter en de afsluitende 5.000 meter op het programma.