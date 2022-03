1/9 Voor de achttienjarige Zuzana Kursová is het al heel wat dat ze dit WK allround rijdt, dus grootste tijden zijn er niet van haar te verwachten in het Vikingskipet. Met 4.34,46 minuten is ze ook veel langzamer dan haar tegenstander Lindsey Kent in de openingsrit van de 3 kilometer. Kent is voorlopig de snelste met 4.23,61.