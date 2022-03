Beau Snellink kan zaterdagmiddag niet zijn debuut maken op het WK allround in Hamar. De twintigjarige schaatser testte 's ochtends positief op het coronavirus. Hij wordt vervangen door Chris Huizinga.

"Mijn grootste nachtmerrie is uitgekomen, ik ben vanochtend positief getest op het coronavirus", laat Snellink weten op de website van zijn ploeg Jumbo-Visma. "Het is ontzettend balen dat ik niet kan deelnemen aan mijn eerste WK allround, maar ik ga er alles aan doen om sterker terug te komen."

Snellink was vorige maand aanwezig bij de Olympische Spelen in Peking, al kwam hij daar niet in actie. Hij was een van de reserves in de Nederlandse ploeg.

Naast Huizinga starten Patrick Roest en Marcel Bosker op het WK allround. Roest is de titelverdediger. Bosker testte aan het begin van de week positief op het coronavirus, maar kon na een negatieve test toch afreizen naar Noorwegen.

Het WK allround begint zaterdag om 14.00 uur met de 500 meter voor vrouwen, gevolgd door dezelfde afstand voor de mannen. Later op de dag volgen de 3.000 meter (vrouwen), de 5 kilometer (mannen) en de teamsprint voor zowel vrouwen als mannen.

Vrijdag werd het WK sprint al afgesloten in Hamar. Met Jutta Leerdam en Thomas Krol gingen daar twee Nederlanders met het goud aan de haal.