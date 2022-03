Het kost Kosta Poltavets veel moeite om volop te genieten van de wereldtitel sprint die zijn pupil Jutta Leerdam vrijdag pakte in Hamar. De Oekraïense coach is vooral bezig met de oorlogssituatie in zijn vaderland.

"Het is moeilijk om te genieten van de overwinning van Jutta. Ik ben van binnen superblij, maar de laatste tien dagen zijn heel emotioneel door de recente gebeurtenissen", zei Poltavets tegen de NOS na het goud van Leerdam.

"Veel mensen hier op de ijsbaan hebben genoten van het mooie schaatsen en de mooie titels, maar ze voelen ook dat het niet echt een normaal kampioenschap is. Er hangt een andere sfeer. Het WK is mooi, maar niet hetzelfde als in de afgelopen jaren."

Poltavets was zichtbaar geëmotioneerd nadat Leerdam zich van haar titel had verzekerd. De coach barstte in tranen uit en werd direct omhelsd door de rijdster van Worldstream Corendon.

Kosta Poltavets en Jutta Leerdam vallen elkaar in de armen. Kosta Poltavets en Jutta Leerdam vallen elkaar in de armen. Foto: ANP

'Het is slopend, emotioneel en onmenselijk'

De 59-jarige Poltavets werd geboren in Charkov en heeft nog familie in Oekraïne zitten. "Dat maakt het voor mij dubbel moeilijk. Het is slopend, emotioneel en onmenselijk", zei hij.

"Vlak voor de 1.000 meter van Jutta kreeg ik een telefoontje van mijn halfbroer dat zijn vrouw en kinderen inmiddels vlak bij de Roemeense grens zijn. Hijzelf blijft daar. Hij staat letterlijk met geweren in Kiev om de stad te verdedigen."

Na het WK sprint staat zaterdag en zondag het WK allround nog op het programma in Noorwegen. Ook op de teamsprint wordt om de wereldtitel gestreden.