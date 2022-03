Thomas Krol was vrijdag in Hamar ontzettend blij met zijn eerste wereldtitel sprint. De Nederlander besliste de strijd met Kai Verbij op de slotafstand in zijn voordeel, maar wilde na afloop niet te uitbundig feestvieren.

"Dat vind ik gepast, gezien wat Laurent Dubreuil is overkomen", zei de 29-jarige Krol bij de NOS. "Als hij niet met het coronavirus besmet was geraakt, was het denk ik lastig voor mij geweest om te winnen. Daarom sta ik hier niet heel uitbundig."

Dubreuil testte vrijdagochtend positief op het coronavirus en moest zich daarom afmelden voor de slotdag van het WK sprint. De Canadees ging nota bene na de eerste dag aan de leiding en leek op weg naar het goud. Hij won donderdag de 500 meter en werd derde op de 1.000 meter.

Krol nam door het afzeggen van Dubreuil de leiding over in het klassement. Verbij wist Krol te passeren door sneller te zijn op de 500 meter, maar Krol repareerde de schade op de laatste 1.000 meter, de afstand waar hij precies twee weken geleden nog de olympische titel op pakte.

"Het is toch een wereldtitel. Dit is ook een mooie titel om erbij te hebben, want deze had ik nog niet. Het rijtje begint aardig compleet te raken. Dat is supergaaf. Maar het was mooier geweest als ik Dubreuil rechtstreeks had kunnen verslaan", vervolgde Krol.

Na zijn 1.000 meter, die iets langzamer was dan die van donderdag, had Krol toch het gevoel dat het genoeg zou zijn voor de titel. Hij moest toen nog afwachten wat Verbij in de laatste rit zou doen. Die gaf inderdaad meer tijd toe dan hij mocht verspelen. "Ik had zelf gehoopt iets harder te rijden, maar het beste is er een beetje van af. Ik ben gewoon moe en had niet meer de souplesse en kracht om zo hard te rijden."