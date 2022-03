Jutta Leerdam is blij dat ze met de wereldtitel sprint haar coach Kosta Poltavets ook een moment van geluk heeft kunnen bezorgen. De uit het Oekraïense Charkov afkomstige coach van haar ploeg Worldstream Corendon was zichtbaar geëmotioneerd na het goud van zijn pupil.

"Ik zag Kosta met tranen in zijn ogen en dat deed ook wat met mij. Die kon ik niet alleen laten staan", zei Leerdam na het veroveren van de wereldtitel tegen de NOS. "Het is heel fijn dat ik hem ook een lach en wat tranen van geluk heb kunnen bezorgen."

Poltavets heeft het moeilijk met de situatie in Oekraïne, dat is binnengevallen door Rusland. De coach, die familie in zijn thuisland heeft wonen, barstte na de overwinning van Leerdam in tranen uit en werd omhelsd door de Zuid-Hollandse.

De 23-jarige Leerdam moest vrijdag op de afsluitende 1.000 meter 22 honderdsten goedmaken op haar landgenote Femke Kok, die dankzij de snelste tijd op de 500 meter de leiding in het klassement had overgenomen. De schaatsster van Worldstream Corendon had uiteindelijk voldoende aan een tijd van 1.14,97, maar ze was bang dat ze tekort zou komen voor het goud.

Jutta Leerdam bleef Femke Kok en Vanessa Herzog voor in het eindklassement. Foto: EPA

'Misschien is de focus na de Spelen wat minder'

"Ik moest zo veel goedmaken", zei ze. "Ik voel me fysiek heel goed, maar misschien is de focus na de spanningsboog van de Spelen en ook door de situatie in het team wat minder."

Daarmee doelde Leerdam op het feit dat de situatie in Oekraïne haar team bezighoudt, vooral omdat Poltavets familie in het land heeft wonen. "Maar goud is goud, dus het maakt niet uit hoe ik heb gewonnen."

Leerdam is de derde Nederlandse vrouw die goud op het WK sprint heeft gepakt. Marianne Timmer was in 2004 de eerste Nederlandse wereldkampioen sprint bij de vrouwen, gevolgd door Jorien ter Mors in 2018. Destijds werd het toernooi nog jaarlijks georganiseerd. Sinds 2020 gebeurt dat eens in de twee jaar.

Met het goud in Hamar veroverde Leerdam haar tweede grote titel van dit seizoen. Begin vorige maand pakte ze ook de Europese titel op de 1.000 meter. Bij de Olympische Spelen in Peking moest ze op die afstand genoegen nemen met het zilver achter de Japanse Miho Takagi.