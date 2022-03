Femke Kok mag zaterdag toch in actie komen op de teamsprint bij het WK in Hamar. Bondscoach Jan Coopmans kwam vrijdag terug op zijn omstreden besluit om de 21-jarige schaatsster buiten de ploeg te houden.

Kok was onaangenaam verrast toen ze in eerste instantie buiten de boot viel. "Toen ik hoorde dat ik niet was opgesteld, voelde ik me wel gepasseerd", zei de sprintster bij de NOS.

"Daar schrok ik wel van, want ik weet niet aan wat voor eisen ik zou moeten voldoen als dit niet genoeg is", zo uitte ze haar onbegrip. "De bondscoach gaf een aantal redenen en was het niet met me eens. Ik ben het hele jaar de snelste en word niet opgesteld."

De verontwaardigde reactie van Kok, in combinatie met haar tweede plaats bij het WK sprint, bracht Coopmans toch nog op andere gedachten. "We zien dat Femke echt wel goed is. En ze wil heel graag, dat is heel duidelijk."

Bij Kok zorgde dat weliswaar voor opluchting, al hield ze aan de gang van zaken een naar gevoel over. "De manier waarop dit is gegaan, bevalt me niet zo goed. Het is nu best gemeen tegenover de andere meiden. Maar ik wil wel graag voor Nederland rijden, het is toch een WK."

Van Elst: 'Coopmans maakt sporters kapot'

Kok vormt zaterdag een ploeg met Dione Voskamp en kersvers wereldkampioene sprint Jutta Leerdam. Het wijzigen van de selectie gaat ten koste van Isabelle van Elst, die woedend reageerde.

"Ik hoop dat de bondscoach inziet dat dit soort keuzes veel meer impact hebben dan hij denkt", zei ze tegen De Telegraaf. "Met zijn werkwijze maakt hij de schaatswereld een stukje kapot, en ook de sporters zelf."

Coopmans kreeg op de Olympische Spelen veel kritiek vanwege de magere prestaties van Nederland op de ploegenachtervolging. De vrouwen pakten slechts brons, de mannen kwamen niet verder dan de vierde plaats. Het contract van de 64-jarige bondscoach loopt in juni af.