Thomas Krol heeft vrijdag voor het eerst in zijn loopbaan de wereldtitel sprint veroverd. De Nederlander won in Hamar ook de afsluitende 1.000 meter en verwees Kai Verbij, die voorafgaand aan de slotafstand nog eerste stond, naar het zilver.

De 29-jarige Krol is de zesde Nederlandse man die het goud pakt op het WK sprint. Eerder ging de wereldtitel naar Michel Mulder (twee keer), Stefan Groothuis, Erben Wennemars (twee keer), Jan Bos en Verbij, die in 2017 als laatste Nederlander de beste was.

Het is voor Krol zijn tweede grote titel in korte tijd. De schaatser van Jumbo-Visma won precies twee weken geleden nog het goud op de 1.000 meter bij de Olympische Spelen in Peking. Verbij pakte voor de vierde keer een medaille op het WK sprint en voor het eerst zilver (goud in 2017 en brons in 2016 en 2018).

Krol won vrijdag de afsluitende 1.000 meter in een tijd van 1.08,51 minuten. Verbij mocht maximaal 0,16 seconden toegeven op die tijd van Krol, maar dat werd meer: Verbij kwam over de meet in 1.08,92, eindigde als derde op de 1.000 meter en moest genoegen nemen met het zilver.

In het klassement hield Krol Verbij met 0,25 seconden achter zich. Het brons ging naar Havard Lorentzen. De Noor werd tweede op de 1.000 meter (1.08,85) en gaf 1,34 seconden toe op Krol in het klassement. Laurent Dubreuil, die na de openingsdag van het WK sprint eerste stond, testte vrijdag positief op het coronavirus en moest zich terugtrekken.

Krol oppermachtig op 1.000 meters

Krol won in Hamar beide keren de 1.000 meter en legde daarmee de basis voor zijn eerste wereldtitel sprint. De olympisch kampioen op de kilometer gaf op de 500 meter wel het nodige terrein prijs op zijn concurrenten, maar wist die dus goed te maken.

De 27-jarige Verbij had vrijdag na de 500 meter nog wel de leiding overgenomen van Krol (35,07 seconden om 35,27 seconden), maar dat verschil was niet groot genoeg om Krol op de 1.000 meter van zich af te kunnen houden.

Krol onttroonde Tatsuya Shinhama. De Japanner kroonde zich in 2020 tot wereldkampioen sprint, maar kwam deze editie in Hamar niet verder dan de vijfde plaats. Tijmen Snel, de derde Nederlandse deelnemer bij de mannen, zette op de afsluitende 1.000 meter de negende tijd neer (1.09,88) en sloot het toernooi af als tiende.