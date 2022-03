Jutta Leerdam is vrijdag in het Noorse Hamar wereldkampioene sprint geworden. De Zuid-Hollandse won de afsluitende 1.000 meter en bleef haar landgenote Femke Kok voor in het eindklassement.

De 23-jarige Leerdam zette met 1.14,96 de snelste tijd neer op de tweede 1.000 meter, terwijl de 21-jarige Kok met 1.15,33 de tweede tijd noteerde. Voorafgaand aan het slotnummer had de schaatsster van Worldstream Corendon 22 honderdsten achterstand op haar landgenote.

Leerdam ging in de voorlaatste rit van start en was met haar tijd net iets langzamer dan op de eerste 1.000 meter (1.14,88), waarop ze donderdag ook de sterkste was. Kok kwam in de slotrit in actie en zat in haar voorlaatste ronde nog onder de tijd van haar landgenote, maar kon die marge in de laatste ronde niet vasthouden.

In het eindklassement hield Leerdam Kok maar net achter zich. De Oostenrijkse Vanessa Herzog eindigde zowel op de tweede 1.000 meter (1.16,07) als in het klassement op gepaste afstand als derde. Michelle de Jong, de derde Nederlandse deelneemster aan het WK sprint, werd met 1.17,06 vijfde op de slotafstand en zesde in de eindrangschikking.

Meerdere wereldtoppers lieten het WK sprint in Hamar schieten. De Japanse titelverdedigster Miho Takagi geeft de voorkeur aan het WK allround en ook de Amerikaanse Erin Jackson en haar landgenote Brittany Bowe ontbraken. De Russische schaatssters mogen net als die uit Belarus niet deelnemen van de internationale schaatsunie (ISU) vanwege de inval in Oekraïne.

Jutta Leerdam won beide 1.000 meters in Hamar. Foto: ANP

Leerdam treedt in voetsporen Timmer en Ter Mors

Leerdam is de derde Nederlandse vrouw die goud op het WK sprint heeft gepakt. Marianne Timmer was in 2004 de eerste Nederlandse wereldkampioen sprint bij de vrouwen, gevolgd door Jorien ter Mors in 2018. Destijds werd het toernooi nog jaarlijks georganiseerd. Sinds 2020 gebeurt dat eens in de twee jaar.

Met het goud in Hamar veroverde Leerdam haar tweede grote titel van dit seizoen. Begin vorige maand pakte ze ook de Europese titel op de 1.000 meter. Bij de Olympische Spelen in Peking moest ze op die afstand genoegen nemen met het zilver achter Takagi.

Eerder in haar carrière won Leerdam de wereldtitel op de 1.000 meter (2020), met Nederland tweemaal de wereldtitel op de teamsprint (2019 en 2020), de Europese titel op de 1.000 meter (2020) en de Europese titel sprint (2021).

Femke Kok moest zich tevredenstellen met het zilver. Foto: ANP

Eerste Nederlandse een-tweetje bij de vrouwen ooit

Leerdam en Kok zorgden ervoor dat er voor het eerst in de geschiedenis twee Nederlandse vrouwen op de bovenste twee treden van het podium eindigden op het WK sprint. Beiden pakten ze hun eerste medaille op dit toernooi.

Eerder op de dag had Kok de leiding in het klassement nog overgenomen van Leerdam door in 37,93 seconden de tweede 500 meter te winnen. De Friezin baalde desondanks na afloop van haar race, omdat ze in eerste instantie een valse start maakte en dat pas laat doorhad.

Leerdam, die donderdag na de eerste twee afstanden aan de leiding ging in het klassement, kwam op de tweede 500 meter met 38,11 tot de vierde tijd en hield de schade zo beperkt.