Kai Verbij is de nieuwe leider op het WK sprint in Hamar. De oud-kampioen klokte de zesde tijd op de 500 meter en ging in het klassement Thomas Krol, die achtste werd, voorbij. Later op vrijdag staat nog de afsluitende 1.000 meter op het programma.

Dat Verbij aan de leiding gaat, is voor een deel al te danken aan groot nieuws van voor de 500 meter. Laurent Dubreuil, die na de openingsdag van het WK sprint eerste stond, testte vrijdag positief op het coronavirus en moest zich terugtrekken.

Daardoor schoof Krol op naar de eerste plek en Verbij naar plaats twee. Verbij passeerde zijn ploeggenoot door net wat beter te zijn op de 500 meter: 35,07 seconden om 35,27 seconden. Beide heren waren donderdag een stuk sneller bij de eerste 500 meter.

Verbij heeft nu een voorsprong van 0,16 seconden op Krol op de 1.000 meter. Krol, de regerend wereldkampioen op die afstand, was donderdag al de beste op de kilometer. Toen was hij bijna een seconde sneller dan Verbij (1.08,16 minuten om 1.08,94 minuten). Tatsuya Shinhama staat in het klassement derde op 0,48 seconden van Verbij.

De winst op de tweede 500 meter ging naar Wataru Morishige. De Japanner klokte 34,77 seconden en was daarmee zijn landgenoot Shinhama (34,88) te snel af. De Pool Piotr Michalski werd derde in 34,89. Tijmen Snel, de derde Nederlander op het WK sprint, eindigde als twaalfde (35,44). Hij staat nu tiende in het klassement.

De 1.000 meter bij de mannen begint vrijdag om 19.23 uur. Verbij pakte in 2017 al de wereldtitel sprint. Krol jaagt op zijn eerste mondiale sprinttitel. Eerder pakten Michel Mulder (twee keer), Stefan Groothuis, Erben Wennemars (twee keer) en Jan Bos het goud.