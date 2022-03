Femke Kok heeft vrijdag bij het WK sprint in Hamar de tweede 500 meter gewonnen. De Friezin was de snelste in een tijd van 37,93 seconden en nam de leiding in het klassement over van Jutta Leerdam.

Kok, die in eerste instantie een valse start maakte en dat pas laat doorhad, was achttien honderdsten sneller dan Leerdam, die met 38,11 de vierde tijd noteerde. Voorafgaand aan de 500 meter had de Zuid-Hollandse zeven honderdsten voorsprong in het klassement.

Tussen Kok en Leerdam zetten de Poolse Andzelika Wójcik (38,00) en de Oostenrijkse Vanessa Herzog (38,05) de tweede en derde tijd neer op de 500 meter. Michelle de Jong, de derde Nederlandse deelneemster aan het WK sprint, klokte met 38,20 de vijfde tijd.

Later op de dag moet Leerdam op de afsluitende 1.000 meter 22 honderdsten goedmaken op Kok om de wereldtitel te veroveren. Donderdag was de schaatsster van Worldstream Corendon op de eerste 1.000 meter acht tienden sneller dan haar landgenote.

Kok en Leerdam hebben een flinke voorsprong op de concurrentie. Herzog bezet op 1,28 seconden de derde plaats in het klassement. De Jong is op 3,79 seconden de nummer zes.

Kok en Leerdam kunnen de derde Nederlandse vrouw ooit worden die goud pakt op het WK sprint. Marianne Timmer was in 2004 de eerste Nederlandse wereldkampioen sprint bij de vrouwen, gevolgd door Jorien ter Mors in 2018. Destijds werd het toernooi nog jaarlijks georganiseerd. Sinds 2020 gebeurt dat om de twee jaar.