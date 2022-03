Laurent Dubreuil komt vrijdag niet in actie op de tweede en laatste dag op het WK sprint in Hamar. De Canadees, die nota bene aan de leiding gaat in het klassement, is eerder op de dag positief getest op het coronavirus. Thomas Krol begint de slotdag nu als nummer één.

De 29-jarige Dubreuil lag op koers voor de titel, maar kan die vrijdag dus niet gaan binnenhalen. Hij laat weten zich goed te voelen en geen klachten te hebben. Dubreuil spreekt van het slechtst mogelijke moment om positief te testen.

Dubreuil stond na de eerste dag van het WK sprint op de eerste plaats. Hij won de 500 meter in 34,58 seconden en eindigde achter Krol (1.08,16 minuten) en de Noor Havard Lorentzen (1.08,82) als derde op de 1.000 meter. Dubreuil noteerde daar 1.08,85.

In het klassement had Dubreuil een voorsprong van 0,18 seconde op Krol en 0,30 op nummer drie Kai Verbij. Door het wegvallen van Dubreuil, die op de Olympische Spelen in Peking het zilver won op de 1.000 meter, begint Krol op de slotdag als leider van het WK sprint en staat Verbij tweede.

Dubreuil had in de aanloop naar de afgelopen Winterspelen nog juist extreme maatregelen genomen om een positieve coronatest te voorkomen. Zijn vrouw, die lerares is, werkte bijvoorbeeld anderhalve maand niet op school.

Ook vrijdag wordt er nog een 500 meter (17.58 uur) en een 1.000 meter (19.23 uur) gereden.