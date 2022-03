Thomas Krol kijkt donderdag met een tweede plaats in het tussenklassement tevreden terug op de eerste dag van het WK sprint in Hamar. Kai Verbij staat derde en moet nog wennen aan zijn nieuwe schoenen.

De twee Nederlanders moeten alleen de Canadees Laurent Dubreuil voor zich dulden in het klassement. Met een baanrecord van 1.08,16 won Krol de 1.000 meter.

"Een baanrecord is supermooi. Ik heb veel tijd teruggepakt, maar net niet genoeg om Dubreuil voor te blijven", zei hij bij de NOS. "Het doet me goed dat ik als olympisch kampioen op de 1.000 meter heb laten zien wat ik in huis heb."

De regerend Europees kampioen sprint gaf toe dat het lastig zou worden, nadat de regerend wereldkampioen op de 500 meter "een fenomenale rit" had gereden met 34,58. "Maar ik ben vooral blij met hoe ik hier zelf reed."

Op de tweede 500 meter vrijdag moet Krol 0,18 seconde goedmaken op Dubreuil. "Die 500 meter ga ik niet van hem winnen", keek Krol vooruit. "Ik moet proberen het verschil zo klein mogelijk te houden en dan toeslaan op de 1.000 meter. Ik hoop dat dat genoeg is."

Algemeen klassement na dag 2 1. Laurent Dubreuil (Canada) - 69,005

2. Thomas Krol (Nederland) +0,18

3. Kai Verbij (Nederland) +0,30

4. Havard Lorentzen (Noorwegen) +0,65

5. Tatsuya Shinhama (Japan) +0.73

6. Jordan Stolz (VS) +0,82

7. Piotr Michalski (Polen) +0,96

8. Tijmen Snel (Nederland) +1,36

9. David Bosa (Italië) +1,38

10. Bjørn Magnussen (Noorwegen) +1,38

Thomas Krol op het podium na de 1.000 meter. Thomas Krol op het podium na de 1.000 meter. Foto: Getty Images

Verbij klaagt over nieuwe schoenen

Verbij moest op de eerste dag nog wennen aan zijn nieuwe schoenen boven zijn ijzers. Donderdag ging hij tijdens een trainingsrit in het Vikingskipet nog hard onderuit op het nieuwe schoeisel.

"Op de 500 meter rij je volle bak, dan gaat het nog wel. Maar op de 1.000 meter was het heel anders dan ik gewend was. Ik was de hele race aan het zoeken, dan blaas je jezelf helemaal op. Ik voel het nu wel in mijn benen."

Dat hij toch nog derde staat, noemde Verbij "niet heel verkeerd". Hij is niet van plan om vrijdag op de laatste twee afstanden van schoenen te ruilen. "Ik blijf hier wel op rijden, het is een heel karwei om nu weer te wisselen."

De verschillen zijn nog klein in de top. Verbij begint met 0,29 seconde achterstand op Dubreuil aan de tweede 500 meter. "Alles kan nog gebeuren morgen, al zal Dubreuil zijn leiding wel uitbreiden op de 500 meter. Normaal gesproken gaat het tussen Thomas en mij om de tweede plek."