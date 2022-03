Kai Verbij is donderdag met een vierde plek op de 500 meter veelbelovend begonnen aan het WK sprint in Hamar. De Nederlander gaf 0,25 seconde toe op de Canadees Laurent Dubreuil, die de snelste tijd reed.

Verbij reed met 34,83 als enige Nederlander onder de 35 seconden. Hij werd in een rechtstreeks duel geklopt door Dubreuil, die hij op de 1.000 meter bij de Olympische Spelen nog voor had moeten laten gaan bij een wissel.

Verbij was in 2017 de laatste Nederlandse wereldkampioen sprint. Met name zijn snelle volledige ronde op de 500 meter zal hem vertrouwen geven voor de komende ritten.

Thomas Krol, de kersverse olympisch kampioen op de 1.000 meter, reed 35.10 op de kortste afstand. Daarmee zette hij de zevende tijd neer, waardoor hij nog een goed perspectief heeft op een hoge klassering.

Tijmen Snel kwam als allereerste in actie, zonder tegenstander in zijn rit. Hij reed 35,46, waarmee hij de veertiende tijd noteerde.

De Japanse titelverdediger Tatsuya Shinhama reed de tweede tijd (34,71). Verder was alleen de Pool Piotr Michalski (34,79) sneller dan Verbij.

Later op donderdag staat 1.000 meter op programma

De meeste schaatsers in Hamar droegen een blauw met gele band om hun bovenarm, om zo hun steun aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne te betuigen. Russische schaatsers zijn niet welkom op het WK sprint en de WK afstanden, die komend weekend ook in het Vikingskipet worden gehouden.

Later op donderdag (19.23 uur) wordt nog de eerste 1.000 meter bij de mannen gereden. Vrijdag staan de tweede 500 en 1.000 meter op het programma, waarna de medailles worden uitgereikt.