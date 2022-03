Thomas Krol en Kai Verbij staan halverwege respectievelijk tweede en derde op het WK sprint in Hamar. De Canadees Laurent Dubreuil heeft na de eerste dag een kleine voorsprong op de twee Nederlanders.

Krol, de kersverse olympisch kampioen op de 1.000 meter, gaf zichzelf met 35,10 en de zevende tijd op de kortste afstand een goede uitgangspositie. Vervolgens was hij op zijn favoriete afstand het snelst van iedereen en reed met 1.08,16 een nieuw baanrecord.

Krol moet vrijdag op de tweede 500 meter 0,17 seconde goedmaken op Dubreuil om de leiding over te nemen. Verbij begint met een achterstand van 0,29 seconde op de Canadees.

Verbij reed op de 500 meter met 34,83 als enige Nederlander onder de 35 seconden en werd daarmee vierde. Hij werd in een rechtstreeks duel geklopt door Dubreuil, die hij op de 1.000 meter bij de Olympische Spelen nog voor had moeten laten gaan bij een wissel.

Verbij, die in 2017 de laatste Nederlandse wereldkampioen sprint was, reed ook op de 1.000 meter de vierde tijd. In de slotrit noteerde hij 1.08,94.

De derde Nederlander Tijmen Snel begon tegenvallend met een veertiende plek op de 500 meter (35,46), maar deed het op de 1.000 meter met een zesde tijd (1.09,80) beduidend beter.

De Japanse titelverdediger Tatsuya Shinhama begon op de 500 meter met de tweede tijd (34,71). Op de 1.000 meter eindigde hij slechts als achtste, waardoor hij vijfde staat in het tussenklassement. De Noor Havard Lorentzen, die in 2018 wereldkampioen sprint werd, staat op de vierde plek.

Vrijdag staan tweede 500 en 1.000 meter op programma

De meeste schaatsers in Hamar droegen een blauw met gele band om hun bovenarm, om zo hun steun aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne te betuigen. Russische schaatsers zijn niet welkom op het WK sprint en de WK afstanden, die komend weekend ook in het Vikingskipet worden gehouden.

Vrijdag staan de tweede 500 en 1.000 meter op het programma, waarna de medailles worden uitgereikt.