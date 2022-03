Jutta Leerdam gaat donderdag aan kop na de eerste twee afstanden bij het WK sprint in Hamar. De Zuid-Hollandse wordt gevolgd door Femke Kok op de tweede plaats en het lijkt erop dat zij gaan strijden om de wereldtitel.

Kok won donderdag de 500 meter, terwijl Leerdam de vijfde tijd klokte. Vervolgens was Leerdam de snelste op de 1.000 meter, met een flinke marge op nummer twee Kok, en pakte zo de leiding in het klassement. De Oostenrijkse Vanessa Herzog staat op de derde plaats in het algemeen klassement.

Het toernooi wordt vrijdag afgesloten met de tweede 500 meter en de tweede 1.000 meter. Leerdam begint de tweede 500 meter met 0,07 voorsprong op Kok, Herzog staat op 0,59.

Bij het vorige WK, in 2020, eindigde Leerdam nog als vijfde en werd Miho Takagi wereldkampioene. De Japanse slaat het WK sprint dit jaar over, omdat ze de voorkeur geeft aan het WK allround, dat zaterdag en zondag wordt gehouden in Hamar.

Ook de Amerikaanse Erin Jackson, de olympisch kampioene op de 500 meter van de Spelen van Peking, en haar landgenote Brittany Bowe ontbreken.

De Russische schaatssters mogen net als die uit Belarus niet deelnemen van de internationale schaatsunie (ISU) vanwege de inval in Oekraïne.

Algemeen klassement dag 1 1. Jutta Leerdam (Nederland) - 75.550

2. Femke Kok (Nederland) +0,07

3. Vanessa Herzog (Oostenrijk) +0,59

4. Kimi Goetz (VS) +0,81

5. Andzelika Wójcik (Polen) +0,88

6. Kaja Ziomek (Polen) +1,16

7. Michelle de Jong (Nederland) +1.70

8. Rio Yamada (Japan) +2.01

Femke Kok in actie op de 500 meter. Foto: ANP

Slechts twee Nederlandse vrouwen werden ooit wereldkampioen sprint

Kok en Leerdam kunnen de derde Nederlandse vrouw ooit die goud pakt op de WK sprint. Marianne Vos was in 2006 de eerste Nederlandse wereldkampioen sprint bij de vrouwen, gevolgd door Jorien ter Mors in 2018. Destijds werd het toernooi nog jaarlijks georganiseerd en sinds 2020 is dat om de twee jaar.

De 23-jarige Leerdam werd twee jaar geleden vijfde, terwijl de 21-jarige Kok in Hamar haar WK-debuut maakt.