Nils van der Poel stopt aan het eind van dit seizoen met schaatsen. Dat heeft de olympisch kampioen op de 5 en 10 kilometer donderdag bekendgemaakt.

"Ik zal het seizoen afmaken als topschaatser. Daarna ben ik voor de rest van mijn leven hobbyschaatser", zei Van der Poel op een persconferentie voor het WK allround tegen onder meer de Zweedse krant Aftonbladet.

Na zijn twee gouden medailles in Peking liet Van der Poel al doorschemeren dat hij wellicht zou stoppen. De Zweed reed daar een wereldrecord op de 10 kilometer, nota bene op een laaglandbaan.

De 25-jarige Van der Poel ziet het niet zitten om opnieuw vier jaar zijn leven in het teken van de Winterspelen te stellen. "Ik denk dat ik te avontuurlijk ben om iets te herhalen wat ik al eerder heb gedaan."

Tijdens de Winterspelen vestigde Van der Poel de aandacht op zich met stevige uitspraken. Hij beschuldigde de Nederlandse equipe van corruptie, omdat een begeleider had gezegd dat hij invloed probeerde uit te oefenen op de Canadese ijsmeester.

Bij thuiskomst in Zweden vergeleek Van der Poel de situatie in China met nazi-Duitsland. Een van zijn twee gouden medailles gaf hij weg aan de dochter van een in China gevangengenomen dissident.

Van der Poel deelde na gouden medailles rigide trainingsschema

"In Peking heb ik het absolute topniveau bereikt dat ik wilde bereiken", zei Van der Poel, die kort na zijn tweede gouden medaille in Peking zijn rigide trainingsschema publiceerde. In het 62 pagina's tellende document valt onder meer te lezen dat hij soms vijf dagen achtereen minimaal zeven uur per dag hardliep of 22 dagen op rij gemiddeld vijf uur per dag fietste.

Van der Poel stopte al tweemaal eerder tijdelijk met schaatsen, onder meer om in het Zweedse leger te dienen.

De stayer heeft momenteel het wereldrecord op de 5 en 10 kilometer op zijn naam staan (6.01,56 en 12.30,74). In 2021 werd hij ook wereldkampioen op die twee afstanden.

Van der Poel doet komend weekend nog mee aan het WK allround in het Noorse Hamar. Het weekend daarna sluit hij zijn loopbaan af op de finale van de wereldbeker in Heerenveen.