Schaatscoach Jac Orie moet het WK allround en sprint noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De Hagenaar is deze week positief getest op het coronavirus, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma donderdag.

Het is niet bekend of de 54-jarige Orie symptomen van het coronavirus vertoont. Ben Jongejan en Alex Velzeboer nemen de honneurs waar in Hamar, waar van donderdag tot en met zondag het WK allround en sprint op het programma staat.

Aan het toernooi in Noorwegen doen liefst zeven rijders van Jumbo-Visma mee: Antoinette de Jong, Patrick Roest, Marcel Bosker, Beau Snellink (allen allround), Thomas Krol, Kai Verbij en Tijmen Snel (allen sprint). De deelname van Bosker is nog onzeker, omdat hij afgelopen weekend ook positief testte op het coronavirus.

Het is zelden voorgekomen dat Orie een toernooi moest missen. Twee weken geleden was hij nog als coach aanwezig bij de Olympische Spelen in Peking. Daar won Krol als enige rijder van de schaatsploeg van Orie een gouden medaille.

Het WK allround en sprint in het Vikingskipet in Hamar begint donderdag met het sprinttoernooi. Zaterdag en zondag komen de allrounders voor het eerst in actie. Een week daarop staat de wereldbekerfinale in Heerenveen op het programma. Dat is de laatste internationale wedstrijd in het schaatsseizoen.