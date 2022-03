Nu het WK sprint ten einde is, wordt in Hamar in om de wereldtitel allround gestreden. Een overzicht van het programma, de standen en de uitslagen van de Nederlandse deelnemers in het Vikingskipet.

Programma

Zondag 6 maart

14.00 uur: 1.500 meter vrouwen (allround)

14.44 uur: 1.500 meter mannen (allround)

15.31 uur: 5.000 meter vrouwen (allround)

16.21 uur: 10.000 meter mannen (allround)

Uitslagen WK allround

500 meter vrouwen

1. Miho Takagi (Jap) - 38,31

2. Ayano Sato (Jap) - 38,49

3. Nadezhda Morozova (Kaz) - 38,59

5. Antoinette de Jong - 38,81

7. Irene Schouten - 39,24

11. Merel Conijn 39,68

500 meter mannen

1. Dmitry Morozov (Kaz) - 36,12

2. Riku Tsuchiya (Jap) - 36,40

3. Peder Kongshaug (Noo) - 36,40

4. Patrick Roest - 36,44

13. Marcel Bosker - 37,21

14. Nils van der Poel (Zwe) - 37,33

15. Chris Huizinga - 37,68

3.000 meter vrouwen

1. Irene Schouten - 3.58,00

2. Antoinette de Jong - 4.00,90

3. Ragne Wiklund (Nor) - 4.01,16

4. Martina Sábliková (Tsj) - 4.01,50

5. Miho Takagi (Jap) - 4.02,73

6. Merel Conijn - 4.03,00

5.000 meter mannen

1. Nils van der Poel (Zwe) - 6.12,45

2. Patrick Roest - 6.15,99

3. David Ghiotto (Ita) - 6.19,84

4. Ethan Cepuran (Vs) - 6.22,47

7. Marcel Bosker - 6.24,07

15. Chris Huizinga - 6.28,86

Teamsprint vrouwen

1. Nederland - 1.27,42

2. Polen - 1.29,09

3. Noorwegen 1.34,92

Teamsprint mannen

1. Noorwegen - 1.20,01

2. Polen - 1.20,80

3. Nederland - 1.20,81

4. Italië - 1.21,10

5. Duitsland - 1.22,52

Standen WK allround

Na 3.000 meter vrouwen

1. Miho Takagi (Jap) - 78.765

2. Irene Schouten +0.43

3. Antoinette de Jong +0.59

4. Nana Takagi (Jap) +2.99

5. Ragne Wiklund (Nor) +3.06

7. Merel Conijn +4.25

Na 5.000 meter mannen

1. Patrick Roest - 74.039

2. Nils van der Poel +1,61

3. Peder Kongshaug +2,51

4. Riku Tsuchiya +3,36

8. Marcel Bosker +4,74

15. Chris Huizinga +7,59

Eindstanden WK sprint

Vrouwen

1. Jutta Leerdam - 151,140

2. Femke Kok +0,15

3. Vanessa Herzog (Oos) +2,17

6. Michelle de Jong +5,67



Mannen

1. Thomas Krol - 138,705

2. Kai Verbij +0,25

3. Havard Lorentzen (Noo) +1,34

10. Tijmen Snel +4,07

Uitslagen WK sprint

Donderdag 3 maart

Eerste 500 meter vrouwen

1. Femke Kok - 37,78

2. Vanessa Herzog (Oos) - 37,93

3. Kaja Ziomek (Pol) - 37,94

5. Jutta Leerdam - 38,11

6. Michelle de Jong - 38,27

Eerste 500 meter mannen

1. Laurent Dubreuil (Can) - 34,58

2. Tatsuya Shinhama (Jap) - 34,71

3. Piotr Michalski (Pol) - 34,79

4. Kai Verbij - 34,83

7. Thomas Krol - 35,10

14. Tijmen Snel - 35,46

Eerste 1.000 meter vrouwen

1. Jutta Leerdam - 1.14,88

2. Femke Kok - 1.15,68

3. Kimi Goetz (VS) - 1.15,89

10. Michelle de Jong - 1.17,95

Eerste 1.000 meter mannen

1. Thomas Krol - 1.08,16

2. Havard Lorentzen (Noo) - 1.08,82

3. Laurent Dubreuil (Can) - 1.08,85

4. Kai Verbij - 1.08,94

6. Tijmen Snel - 1.09,80

Vrijdag 4 maart

Tweede 500 meter vrouwen

1. Femke Kok - 37,93

2. Andzelika Wójcik (Pol) - 38,00

3. Vanessa Herzog (Oos) - 38,05

4. Jutta Leerdam - 38,11

5. Michelle de Jong - 38,20

Tweede 500 meter mannen

1. Wataru Morishige (Jap) - 34,77

2. Tatsuya Shinhama (Jap) - 34,88

3. Piotr Michalski (Pol) - 34,89

6. Kai Verbij - 35,07

8. Thomas Krol 35,27

12. Tijmen Snel - 35,44

Tweede 1.000 meter vrouwen

1. Jutta Leerdam - 1.14,96

2. Femke Kok - 1.15,33

3. Vanessa Herzog (Oos) - 1.16,07

5. Michelle de Jong - 1.17,06

Tweede 1.000 meter mannen

1. Thomas Krol - 1.08,51

2. Havard Lorentzen (Noo) - 1.08,85

3. Kai Verbij - 1.08,92

9. Tijmen Snel - 1.09,88

Nederlandse deelnemers

Sprint

Mannen: Thomas Krol, Kai Verbij en Tijmen Snel

Vrouwen: Jutta Leerdam, Femke Kok en Michelle de Jong

Allround

Mannen: Patrick Roest, Marcel Bosker en Chris Huizinga

Vrouwen: Irene Schouten, Antoinette de Jong en Merel Conijn

Opzet

Bij dit WK staat de allround- en sprinttitel op het spel. In tegenstelling tot de WK afstanden, waar per afstand een wereldtitel wordt verdeeld, rijden de schaatsers vier races. Degene met de minste totaalpunten mag zich wereldkampioen sprint of allround noemen.

Bij het sprinttoernooi schaatsen de rijders twee keer de 500 en 1.000 meter, terwijl in de strijd om de allroundtitel de mannen en vrouwen de 500, 1.500 en 5.000 meter rijden. Voor de mannen volgt nog de 10 kilometer, terwijl voor de vrouwen de 3 kilometer op het programma staat.

Nederland is in het verleden erg succesvol geweest op het WK allround en sprint, dat vanaf deze editie in Hamar om het jaar wordt gehouden. Bij de vorige editie, twee jaar geleden in Hamar, werden Patrick Roest en Ireen Wüst wereldkampioen allround.

Twee weken na de Olympische Spelen ontbreken er veel grote namen op het WK, onder wie olympisch kampioenen Erin Jackson, Wüst en Gao Tingyu. Ook de Russische en Belarussische schaatsers zijn er niet bij in Hamar, omdat ze door de internationale schaatsfederatie ISU zijn geweerd vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Drievoudig wereldkampioen allround Patrick Roest en drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten zijn wel van de partij in het Vikingskipet. Zij zijn topfavoriet voor de allroundtitel. Bij het sprinttoernooi zijn Jutta Leerdam, winnares van olympisch zilver op de 1.000 meter, en olympisch kampioen Thomas Krol kanshebbers voor goud.