Ronald Mulder stopt na dit seizoen met schaatsen. De winnaar van olympisch brons op de 500 meter in Sotsji merkt dat hij niet meer het gewenste niveau heeft en daarom is het volgens hem beter om een punt te zetten achter zijn carrière.

"Het hele seizoen was eigenlijk een worsteling", zegt de 36-jarige Mulder dinsdag bij de NOS in een toelichting op zijn besluit.

"Ik dacht, zolang ik competitief ben en goed meedoe voorin, dan ga ik door", vervolgt de 36-jarige schaatser van Team Reggeborgh. "Maar dat was dit jaar wel in één keer een stuk minder. De souplesse is compleet weg. Schaatsen is een dynamische sport, niet alleen brute lompe kracht, en dat schortte eraan dit jaar."

Mulder plaatste zich dit seizoen niet voor de grote toernooien en greep ook naast een ticket voor de Spelen in Peking. Zijn laatste aansprekende prestatie bij een groot toernooi was de Europese titel op de 500 meter in 2018. Hij reed dat jaar ook op de Spelen in Pyeongchang, waar hij als zevende eindigde op de 500 meter.

Ronald en Michel Mulder met hun medailles tijdens de Spelen van 2014 in Sotsji. Ronald en Michel Mulder met hun medailles tijdens de Spelen van 2014 in Sotsji. Foto: ANP

Mulder is nog altijd recordhouder

Mulders tweelingbroer Michel Mulder zette een jaar geleden al een punt achter zijn carrière. Michel Mulder pakte in 2014 olympisch goud op de 500 meter, terwijl zijn broer genoegen moest nemen met brons. Het was het hoogtepunt in de carrière van beide schaatsers.

"Die dag zorgde voor de meeste verandering in mijn leven", kijkt Ronald Mulder terug. "Ik ben tevreden met wat ik allemaal bereikt heb."

De geboren Zwollenaar werd twee keer vierde op een WK sprint (2010 en 2017) en is met 34,08 al vijf jaar houder van het Nederlands record op de 500 meter. "Dat zou wel snel kunnen veranderen", denkt Mulder. "Maar op dat record en de olympische medaille ben ik wel het trotst."