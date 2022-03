De internationale schaatsunie ISU sluit per direct Russische en Belarussische deelnemers uit voor wedstrijden en grote evenementen. Dat betekent dat er ook geen schaatsers uit Rusland en Belarus mee zullen doen bij de World Cup-finale in het weekend van 12 en 13 maart in Thialf.

De beslissing is genomen vanwege de recente inval van Rusland in Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus hierbij, meldt de ISU dinsdag. De Russen en Belarussen zijn ook niet welkom op het WK kunstrijden dat van 21 tot en met 27 maart in het Franse Montpellier wordt afgewerkt.

De Russische schaatsbond maakte afgelopen zaterdag al bekend dat het geen schaatsers afvaardigt naar het WK sprint en het WK allround, dat donderdag begint in Hamar. Vanwege de oorlog is het voor Russische schaatsers onmogelijk om naar Noorwegen te reizen.

De KNSB sloot maandag al per direct Russische en Belarussische deelnemers uit van deelname aan schaatsevenementen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse schaatsbond vallen. Door die maatregelen kan de Russische schaatser Danila Semerikov dinsdag niet deelnemen aan de Grand Prix in het Zweedse Lulea en de resterende marathonwedstrijden. Die wedstrijden worden door de KNSB georganiseerd.

KNSB gaf gehoor aan oproep IOC

In navolging van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF heeft de KNSB zich aangesloten bij de oproep van het internationaal olympisch comité (IOC) aan sportorganisaties om Russische en Belarussische sporters uit te sluiten van deelname aan internationale sportwedstrijden.

De internationale volleybalbond FIVB besloot dinsdag om het WK van komend najaar niet in Rusland te houden. Ook werd bekend dat de internationale taekwondofederatie WT de Russische president Vladimir Poetin zijn erevoorzitterschap en zwarte band heeft ontnomen.