Rusland vaardigt komende week geen schaatsers af naar het WK sprint en het WK allround in Hamar, zo heeft de schaatsbond van het land zaterdag bekendgemaakt. Vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is het voor de Russische schaatsers onmogelijk om naar Noorwegen te reizen.

De teams voor beide schaatstoernooien waren al samengesteld. Of de Russen een week later wel meedoen aan de wereldbekerfinale in Heerenveen, is nog onzeker. Dat toernooi is de laatste serie wedstrijden van het olympische seizoen voor de langebaanschaatsers.

De aangewezen sprinters waren Artyom Arefyev, Viktor Mushtakov en Ruslan Murashov bij de mannen en Angelina Golikova, Daria Kachanova en Olga Fatkulina bij de vrouwen. Golikova veroverde eerder deze maand nog brons op de olympische 500 meter in Peking.

Bij het allroundtoernooi zou Rusland vertegenwoordigd worden door Sergey Trofimov, Daniil Aldoshkin en Yegor Yunin bij de mannen en bij de vrouwen zouden Evgenia Lalenkova en Elena Sokhryakova van start gaan.

Het gecombineerde WK allround en sprint begint komende donderdag in het Vikingskipet in Hamar en duurt tot en met zondag. Het evenement wordt tegenwoordig eens in de twee jaar gehouden.

In 2020 pakte de Japanner Tatsuya Shinhama sprintgoud bij de mannen en bij de vrouwen ging de sprinttitel met Miho Takagi eveneens naar Japan. Bij het allroundtoernooi kroonden Patrick Roest en Ireen Wüst zich tot wereldkampioen.