Laurent Dubreuil vindt Kai Verbij een van de sportiefste schaatsers tegen wie hij ooit geracet heeft. De Canadees heeft bij de sluitingsceremonie van de Spelen in Peking nog contact gezocht met de Nederlander, die hem op de olympische 1.000 meter voorrang verleende, om hem te vertellen dat hij een "groot sportman" is.

Dubreuil pakte vorige week vrijdag olympisch zilver op de 1.000 meter na een dramatische ontknoping van zijn rit tegen Verbij.

"Mijn doel was om de 1.000 meter zo hard te rijden dat ik op de laatste kruising achter Verbij aan kon rijden", vertelt Dubreuil ruim een week na de race in Peking aan NU.nl. "Maar ik verraste mezelf. Ik reed nog harder, waardoor ik bij de laatste wissel zelfs náást hem uitkwam." Verbij kwam hierdoor in een onmogelijke positie.

De 27-jarige Verbij, die ook een van de favorieten voor het podium was, vreesde bij de kruising voor een botsing met Dubreuil. Hij hield in en was daardoor kansloos, terwijl Dubreuil naar zijn eerste olympische medaille kon schaatsen.

"Hij had ook over me heen kunnen kruisen of me van de baan kunnen rijden, maar zo'n type mens is Verbij niet", vervolgt Dubreuil. "Ik ken hem al langer dan vandaag, en hij heeft een fantastische persoonlijkheid."

'Veel schaatsers zouden mijn rit hebben verpest'

Direct na de race hadden Dubreuil en Verbij geen contact. De regerend wereldkampioen op de 500 meter was euforisch. "Later stond ik er pas bij stil hoe klote dit voor hem was."

De 29-jarige Dubreuil besloot Verbij daarom afgelopen zondag op te zoeken bij de sluitingsceremonie in het Beijing National Stadium en bedankte hem. "Je bent echt een groot sporter als je in een split second besluit je eigen rit te verpesten voor een ander", zei hij tegen de Zuid-Hollander.

Verbij bedankte Dubreuil voor de mooie woorden, maar vertelde dat het ook niet anders kon. "Toen zei ik tegen hem dat dat voor hem misschien zo voelt, omdat hij een goede sportman is die fatsoen heeft, maar er zijn veel schaatsers die het wel zouden hebben geprobeerd en vervolgens mijn rit zouden hebben verpest."