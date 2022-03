Merel Conijn schaatste nog nooit een internationaal toernooi bij de senioren, maar zaterdag mag ze starten op een van de grootste toernooien van het jaar: het WK allround in Hamar. Een podiumplek is niet helemaal uitgesloten voor de twintigjarige Edamse, die in oktober nog zesde, zevende en zeventiende werd op de NK afstanden.

Met de internationale top heeft Conijn zich nog nooit kunnen meten. "Maar daardoor vind ik het des te toffer dat het eerste toernooi dat ik rijd gelijk een WK is", vertelt ze tegen NU.nl. "Een jaar geleden had ik niet verwacht hier nu al te staan."

Op het WK allround staat de rijdster van Team Worldstream Corendon op een lijst met ook drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten en wereldkampioene Antoinette de Jong. "Dat vind ik zo gaaf", vertelt Conijn enthousiast, al beseft ze nog niet helemaal dat ze is doorgebroken. "Het is bijna onwerkelijk hoe hard het allemaal is gegaan."

"Na het olympisch kwalificatietoernooi realiseerde ik me dat ik grote sprongen had gemaakt. Veel grotere sprongen dan verwacht", aldus Conijn, die in Thialf concurreerde met de Nederlandse top. Haar eerste internationale toernooi hadden ook zomaar de Spelen van Peking kunnen zijn, maar Conijn kwam op het OKT met twee persoonlijke records één honderdste (3.000 meter) en één tiende (5.000 meter) tekort voor een startbewijs.

"Het heeft geen zin om in dat baalmoment te blijven. Het enige wat ik kan doen is ervoor zorgen dat het verschil de volgende keer groter is, maar dan in mijn voordeel", zegt ze. Na het OKT zette ze de knop om.

"Plaatsing voor het WK allround werd een doel. Maar dan moest ik minder dan een maand later wel het NK allround winnen", vertelt Conijn, die dit vervolgens ook deed door onder anderen Joy Beune en Melissa Wijfje voor te blijven. "Ik kon voluit gaan op het NK, hoefde geen krachten te sparen voor de Spelen. Het heeft denk ik zo moeten zijn."

Merel Conijn werd minder dan een maand na het OKT Nederlands kampioene allround. Foto: ANP

'Ik weet nu hoe een jetlag voelt'

Conijn mocht nog wel als reserve mee naar de Spelen, wat een leerzame ervaring was voor iemand die nog nooit zo ver heeft moeten reizen voor een toernooi. "Ik weet nu bijvoorbeeld hoe een jetlag voelt", grapt de allroundster. "En ik weet nu dat ik reserve-ijzers moet meenemen. Je leert ook veel van de verhalen van andere schaatsers. Die kan ik meenemen naar het WK in Hamar."

Conijn maakte in het begin van dit seizoen de overstap van Team TalentNED naar Team Worldstream Corendon. "Het was een grote stap, maar ik ben iemand die altijd keuzes maakt op basis van haar gevoel. Ik had er gewoon een heel goed gevoel bij", vertelt de schaatsster, die inmiddels is verhuisd naar Heerenveen en op zichzelf woont.

"Dat doet ook wel veel met je. Je leert jezelf kennen, wat zich vervolgens ook reflecteert in de sport. Doordat ik mezelf beter ken en goed naar mijn lichaam luister, schaats ik ook beter."

Merel Conijn samen met Nils van der Poel op het olympische ijs in Peking, waar Conijn reserve was. Foto: ANP

'Eindelijk zitten er andere mensen dan mijn ouders op de tribune'

Extra mooi voor Conijn is dat er - na een lange tijd met lege stadions door corona - publiek aanwezig mag zijn bij haar WK-debuut in het Vikingskipet. "Eindelijk mag ik voor andere mensen dan alleen mijn ouders schaatsen. Dat we nu gaan schaatsen in een vol stadion vind ik misschien nog wel het vetst."

Bij haar eerste wedstrijd van dit seizoen - de NK afstanden - was er ook publiek. "Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Maar daar maakte ik nog niet echt kans om in de buurt van het podium te schaatsen. Dit wordt de eerste keer dat er ogen op mij gericht zijn, letterlijk."

Ze hoopt de zenuwen wel in bedwang te kunnen houden. "Zolang het gezonde spanning is, vind ik het niet erg. Ik moet gewoon doen wat ik altijd doe, en dat is hard rijden. En dan na het WK kan ik beseffen wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is."

Conijn komt zaterdag voor het eerst in actie op het WK in Hamar, waar het toernooi voor de sprinters op donderdag al begon. Zaterdag staan voor de allroundsters de 500 en de 3.000 meter op het programma en zondag wordt het toernooi afgesloten met de 1.500 en de 5.000 meter.